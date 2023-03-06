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蘋果iPhone舊換新Trade In又變了！ 4款「不降反升」、這款跳水1300最慘

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果官方更新iPhone舊換新「Trade In」價格。示意圖／路透
蘋果官方更新iPhone舊換新「Trade In」價格。示意圖／路透

蘋果繼今（2023）年1月調整官方iPhone「舊換新」Trade In價格後，本（3）月再度調漲舊換新價格，原先20款官方認定舊換新機種，這次加入第三代iPhone SE，且此次有4款舊換新價格「不跌反升」。

以價格調整漲幅來看，4款「不跌反升」的機型為iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone XR、iPhone X，其中以iPhone 13 Pro調漲500元最多，其次為iPhone調漲400元，最後2款則調漲100元。

另有5款機型在此次調整換購價格時，被列入跌價機型，分別以iPhone 13 Pro Max換購價跳水1300元、iPhone 13 mini跌價1200元最慘，iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 8也跌價約200至100元。

《聯合新聞網》整理比對最新舊換新價格和上一次調整價格，一表清楚了解前後價格浮動變化。

iPhone 蘋果 Apple

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