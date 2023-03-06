蘋果iPhone舊換新Trade In又變了！ 4款「不降反升」、這款跳水1300最慘

蘋果繼今（2023）年1月調整官方iPhone「舊換新」Trade In價格後，本（3）月再度調漲舊換新價格，原先20款官方認定舊換新機種，這次加入第三代iPhone SE，且此次有4款舊換新價格「不跌反升」。

以價格調整漲幅來看，4款「不跌反升」的機型為iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone XR、iPhone X，其中以iPhone 13 Pro調漲500元最多，其次為iPhone調漲400元，最後2款則調漲100元。

另有5款機型在此次調整換購價格時，被列入跌價機型，分別以iPhone 13 Pro Max換購價跳水1300元、iPhone 13 mini跌價1200元最慘，iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 8也跌價約200至100元。

《聯合新聞網》整理比對最新舊換新價格和上一次調整價格，一表清楚了解前後價格浮動變化。

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