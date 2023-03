Nothing Phone (2)將搭配Snapdragon 8系列處理器 運算效能更高

在近期舉辦的MWC 2023期間,Qualcomm資深副總裁暨行銷長Don McGuire在與Nothing執行長裴宇談話中透露,Nothing下一款Nothing Phone (2)確定將搭載Snapdragon 8系列處理器,藉此對應更高運算效能。

裴宇在對談影片中透露,在參考許多使用者反饋意見後,將會在下一款下一款Nothing Phone (2)設計加入更高運算效能,並且確定與Qualcomm合作採用Snapdragon 8系列處理器。

不過,裴宇並未透露具體硬體規格,因此暫時還無法確認是否將搭載去年底推出的Snapdragon 8 Gen 2處理器,或是採用Qualcomm客製化產品。

在先前訪談中,裴宇並未以旗艦手機形容Nothing Phone (2),同時也表示並未計畫與蘋果iPhone Pro定位機種、三星Galaxy Ultra定位機種競爭,但明確表示Nothing將準備進軍美國市場。

Later, I unboxed a @Snapdragon powered Nothing Phone (1) with help from my friend and @nothing CEO @GetPeid! We chatted through what we love most about it and got excited for the Phone (2). #MWC23 pic.twitter.com/zHgiZKNncc