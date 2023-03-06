Nothing Phone (2)將搭配Snapdragon 8系列處理器 運算效能更高
在近期舉辦的MWC 2023期間，Qualcomm資深副總裁暨行銷長Don McGuire在與Nothing執行長裴宇談話中透露，Nothing下一款Nothing Phone (2)確定將搭載Snapdragon 8系列處理器，藉此對應更高運算效能。
裴宇在對談影片中透露，在參考許多使用者反饋意見後，將會在下一款下一款Nothing Phone (2)設計加入更高運算效能，並且確定與Qualcomm合作採用Snapdragon 8系列處理器。
不過，裴宇並未透露具體硬體規格，因此暫時還無法確認是否將搭載去年底推出的Snapdragon 8 Gen 2處理器，或是採用Qualcomm客製化產品。
在先前訪談中，裴宇並未以旗艦手機形容Nothing Phone (2)，同時也表示並未計畫與蘋果iPhone Pro定位機種、三星Galaxy Ultra定位機種競爭，但明確表示Nothing將準備進軍美國市場。
Later, I unboxed a @Snapdragon powered Nothing Phone (1) with help from my friend and @nothing CEO @GetPeid! We chatted through what we love most about it and got excited for the Phone (2). #MWC23 pic.twitter.com/zHgiZKNncc— Don McGuire (@donnymac) March 1, 2023
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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