蘋果iOS 16.4傳加入支援傳輸速度更快的5G獨立組網連接模式

在目前向開發者及註冊Apple Beta Software Program計畫使用者提供的iOS 16.4 beta測試版本裡，蘋果將會加入傳輸速度更快的5G獨立組網連接模式，並且可配合支援此連接模式的電信服務使用。

相較非獨立組網的5G連接模式是以多組4G LTE網路組成，5G獨立組網連接模式則是能以更高頻寬傳遞資料，藉此對應更快網路傳輸速度。

而在iOS 16.4 beta測試版本中，蘋果顯然已經開始測試5G獨立組網連接模式，但僅限與特定已經提供此連接模式的電信服務配合使用，例如美國T-Mobile，以及此次確認的巴西電信業者Vivo與TIM Brasil等電信業者提供服務。

至於從巴西電信業者Claro透露說法，表示目前也已經與蘋果合作測試iPhone上的5G獨立組網連接模式，最快會在iOS 16.4於今年3月釋出時支援，似乎更暗示蘋果接下來的春季發表活動將會在近期內舉辦。

除了支援5G獨立組網連接模式，iOS 16.4正式版本預期還會在簡訊功能加入預覽支援去中心化形式運作的社群服務Mastodon連結，另外也會更新Apple Music、Apple Podcasts等蘋果app功能，並且將在Apple Books服務恢復加入翻頁視覺效果，甚至能在設定選項直接確認AppleCare保固效期等。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

udn討論區