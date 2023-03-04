Uber預約叫車進度已經可在升級iOS 16的iPhone螢幕上鎖畫面直接顯示

Uber稍早釋出更新，將讓更新至iOS 16版本的iPhone機種在預約叫車之後，可以在螢幕上鎖介面顯示車輛抵達指定上車地點狀態，同時可在iPhone 14 Pro以上規格機種，於螢幕解鎖狀態下在動態島 (Dynamic Island)介面顯示車輛動態。

這樣的更新，將更方便使用iPhone的使用者隨時確認預約車輛是否抵達，同時也會顯示預約車輛車牌、車款等資訊，方便使用者直覺確認。

另外，目前Uber已經將預約叫車服務與Uber Eats服務整合，讓使用者能在相同app內使用Uber所有服務。而在Uber Eats app內，同樣也會整合Uber預約叫車服務，藉此增加Uber旗下服務使用率，同時也能讓各個服務app藉由整合更多功能。

在近期更新中，Uber已經與Google、甲骨文分別簽署長達7年的雲端服務平台合作，使其服務從自有數據中心移轉到Google Cloud與Oracle Cloud Infrastructure平台運作，藉此避免仰賴單一服務供應商情況，並且能在單一服務運作停擺時，仍可透過另一方服務維持運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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