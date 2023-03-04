三星可能會在下一款螢幕可凹折手機提高轉軸耐用度 跟進採用水滴型凹折設計

在越來越多中國品牌業者在其螢幕可凹折手機採用簡化轉軸設計，藉此大幅降低螢幕可凹折手機重量，並且確保使用耐用度，三星顯然也計畫進一步改善其螢幕可凹折手機結構，有可能跟進採用更精簡轉軸設計，甚至比照中國品牌導入水滴型凹折結構設計，讓螢幕攤平後能呈現更平整表面。

在過去設計中，三星主要採用U型結構設計，雖然在後續推出的螢幕可凹折手機已經採用精簡結構，但顯然仍有一定複雜度，同時可保證承受凹折使用次數也僅在20萬次左右，不像中國品牌業者目前推行機種都已經可承受40萬次以上，甚至更強調攤平後的螢幕平整化表現。

而在南韓The Elec網站報導消息，則是指出三星計畫在接下來推出的Galaxy Z Fold 5採用全新轉軸設計，其中包含採用更簡化結構，同時也將使耐用程度提高至30萬次凹折，並且讓每天開闔手機超過100次的情況，仍可維持長達5年的使用時間。

不過，市場看法認為三星採用螢幕轉軸設計雖然相對複雜，同時耐用度相對較低，但從去年推出的Galaxy Z Fold 4與Galaxy Z Flip 4均對應IPX8等級防水防塵，相比中國品牌手機推出的螢幕可凹折手機有更高防護能力，因此相對有其優勢。

若沒意外的話，三星最快會在今年下半年推出新款螢幕可凹折手機，但目前暫時還沒有更進一步細節傳出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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