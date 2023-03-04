快訊

疫情持續向下！ 本土＋11,164例 羅一鈞：228連假效應已過

經典賽／大聯盟官網列9項待破紀錄 陳鏞基單場4長打入列

藍寶堅尼跑車北宜「閃車不慎自撞護欄」四輪全爆 估修車費百萬元起跳

蘋果宣布以10億歐元資金擴大慕尼黑晶片設計中心規模

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果宣布將以10億歐元資金擴建位於德國慕尼黑南部的晶片設計中心規模，藉此推動其Apple Silicon處理器產品研發。

目前蘋果在德國員工約4500人，並且從1981年便在慕尼黑設置研發據點，更在2021年宣布投入10億歐元資金，將慕尼黑據點轉型為蘋果位於歐洲的晶片設計中心，更強調在往後6年內持續投資。

而此次再以10億歐元投資擴大晶片設計中心規模，並且成立3個全新研發團隊，主要希望進一步推動自有處理器產品研發，並且提高Apple Silicon處理器運算效能與相關設計技術。

另一方面，此舉也能視為是蘋果進一步降低亞洲供應鏈仰賴比重，並且將產品設計、製造分散在不同地區，避免因為疫情等不可避免因素影響產品生產的作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

慕尼黑 德國 Apple

延伸閱讀

憂中美關係惡化 比爾蓋茲：美無法永遠阻中擁晶片

蘋果iPhone什麼顏色最受歡迎？果粉挑「這型號」竟然不是黑色最夯

從慕尼黑安全會議 看新一輪的中美國際政治角力

蘋果貢獻台積電營收 去年首度突破5000億元

相關新聞

蘋果iPhone什麼顏色最受歡迎？果粉挑「這型號」竟然不是黑色最夯

蘋果（Apple）每年都會針對新iPhone推出特殊色系，而果粉們最喜歡買iPhone系列的哪款顏色呢？據美國市調機構調查發現，幾乎每種iPhone的黑色系列都是果粉最愛，但唯獨這一款型號卻不是黑色獲得青睞。

驚！手機充電中…他接起電話 電池竟爆炸釀全身流血重傷亡

印度一名男子在手機充電時接電話，手機電池卻突然爆炸，導致他的頭部及上半身重傷，最終不幸死亡，目擊者指出，男子身上各處流血，頭部、胸口、手臂都有嚴重燒燙傷，目前警方正在調查死因。

三星可能會在下一款螢幕可凹折手機提高轉軸耐用度 跟進採用水滴型凹折設計

在越來越多中國品牌業者在其螢幕可凹折手機採用簡化轉軸設計，藉此大幅降低螢幕可凹折手機重量，並且確保使用耐用度，三星顯然也計畫進一步改善其螢幕可凹折手機結構，有可能跟進採用更精簡轉軸設計，甚至比照中國品牌導入水滴型凹折結構設計，讓螢幕攤平後能呈現更平整表面。

蘋果宣布以10億歐元資金擴大慕尼黑晶片設計中心規模

蘋果宣布將以10億歐元資金擴建位於德國慕尼黑南部的晶片設計中心規模，藉此推動其Apple Silicon處理器產品研發。

Uber預約叫車進度已經可在升級iOS 16的iPhone螢幕上鎖畫面直接顯示

Uber稍早釋出更新，將讓更新至iOS 16版本的iPhone機種在預約叫車之後，可以在螢幕上鎖介面顯示車輛抵達指定上車地點狀態，同時可在iPhone 14 Pro以上規格機種，於螢幕解鎖狀態下在動態島 (Dynamic Island)介面顯示車輛動態。

三星下世代折疊機將採新軸承？韓媒曝已進行可信度測試

業界盛傳三星打算把下世代旗艦折疊機的U型軸承（或稱鉸鏈）改成「水滴型」（water drop）軸承。韓媒The Elec...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦