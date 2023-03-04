蘋果宣布以10億歐元資金擴大慕尼黑晶片設計中心規模

蘋果宣布將以10億歐元資金擴建位於德國慕尼黑南部的晶片設計中心規模，藉此推動其Apple Silicon處理器產品研發。

目前蘋果在德國員工約4500人，並且從1981年便在慕尼黑設置研發據點，更在2021年宣布投入10億歐元資金，將慕尼黑據點轉型為蘋果位於歐洲的晶片設計中心，更強調在往後6年內持續投資。

而此次再以10億歐元投資擴大晶片設計中心規模，並且成立3個全新研發團隊，主要希望進一步推動自有處理器產品研發，並且提高Apple Silicon處理器運算效能與相關設計技術。

另一方面，此舉也能視為是蘋果進一步降低亞洲供應鏈仰賴比重，並且將產品設計、製造分散在不同地區，避免因為疫情等不可避免因素影響產品生產的作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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