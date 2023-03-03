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蘋果iPhone什麼顏色最受歡迎？果粉挑「這型號」竟然不是黑色最夯

聯合新聞網／ 綜合報導
據美國市調機構調查發現，幾乎每種iPhone的黑色系列都是果粉最愛。圖為平價版iPhone 13系列。（翻攝自蘋果官網）
據美國市調機構調查發現，幾乎每種iPhone的黑色系列都是果粉最愛。圖為平價版iPhone 13系列。（翻攝自蘋果官網）

蘋果Apple）每年都會針對新iPhone推出特殊色系，而果粉們最喜歡買iPhone系列的哪款顏色呢？據美國市調機構調查發現，幾乎每種iPhone的黑色系列都是果粉最愛，但唯獨這一款型號卻不是黑色獲得青睞。

外媒報導，美國市調機構「消費者情報研究合作夥伴」（CIRP）日前曝光一項調查顯示，大多數的果粉都以黑色、灰色系或白色系的iPhone為購買關鍵，像是購買iPhone SE 3「午夜色」的用戶占62%、iPhone 12的「黑色」占56%、iPhone 13及iPhone 13 mini的「午夜色」則有38%。

美國市調機構「消費者情報研究合作夥伴」（CIRP）日前曝光一項調查顯示，大多數的果粉都以黑色、灰色系或白色系的iPhone為購買關鍵，其中iPhone 14 Pro系列最多人買的色系為深紫色。（翻攝自9to5mac）
美國市調機構「消費者情報研究合作夥伴」（CIRP）日前曝光一項調查顯示，大多數的果粉都以黑色、灰色系或白色系的iPhone為購買關鍵，其中iPhone 14 Pro系列最多人買的色系為深紫色。（翻攝自9to5mac

iPhone 13及iPhone 13 mini以「午夜色」最受歡迎。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 13及iPhone 13 mini以「午夜色」最受歡迎。（翻攝自蘋果官網）

到了去年推出的iPhone 14系列，則發現平價版的iPhone 14、iPhone 14 Plus以「藍色」為大宗，占27%，午夜色則小輸1%為26%、紫色為22%；iPhone 14 Pro系列差距更拉大，最多人購買的顏色為深紫色（42%）、其次為金色（24%）、黑色則為23%。

平價版的iPhone 14、iPhone 14 Plus以「藍色」為大宗，占27%。（翻攝自蘋果官網）
平價版的iPhone 14、iPhone 14 Plus以「藍色」為大宗，占27%。（翻攝自蘋果官網）

iPhone 14 Pro系列最多人購買的顏色為深紫色（42%）、其次為金色（24%）、黑色則為23%。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 14 Pro系列最多人購買的顏色為深紫色（42%）、其次為金色（24%）、黑色則為23%。（翻攝自蘋果官網）

由於不少選購iPhone 14 Pro系列的用戶都會將使用時間拉長，因此該市調對於深紫色的購買比例相當多而感到驚訝，推測部份原因可能是蘋果積極推廣新的深色紫色導致。

該文引起網友討論，各顏色其實都有擁護者，但不少網友驚訝iPhone 14 Pro系列的金色太「炫耀感」，卻比白色和銀色更受歡迎，還有網友表示，黑色和石墨色系都是經典顏色，「但99%的用戶會讓iPhone裝上保護殼」認為手機的顏色挑選沒有任何意義。

蘋果 Apple iPhone 手機

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