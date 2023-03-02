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從5nm過渡3nm 蘋果iPhone 15系列可能引爆換機需求

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據業內消息人士稱，定於今年晚些時候推出的iPhone 15系列將採用3nm處理器，這項技術由台積電為蘋果定制設計。 路透社
據業內消息人士稱，定於今年晚些時候推出的iPhone 15系列將採用3nm處理器，這項技術由台積電為蘋果定制設計。 路透社

集微網消息，據業內消息人士稱，定於今年晚些時候推出的iPhone 15系列將採用3nm處理器，這項技術由台積電為蘋果定制設計，這標志著iPhone晶片從5nm過渡3nm。

據台媒電子時報引據消息人士的話稱，台積電的N3E（3nm增強型）技術將在即將推出的iPhone系列中實現重大規格升級，參與iPhone供應鏈的供應商預計2023年型號將有更換需求。具體來說，業界消息稱，蘋果已採購了100%的初始N3供應，很可能用於即將推出的iPhone 15 Pro系列以及計劃於2023年下半年推出的新款MacBook。

此外，根據爆料顯示，iPhone15系列全系啟用動態島設計，而且還將全系用上type-c接口，其中的高端機型還有蘋果A17處理器、8GB運行內存以及潛望式變焦鏡頭，升級誠意可以說是比前幾代都強，有可能引爆換機需求。

另一方面，安卓智能手機（尤其是中系）的庫存調整時間比預期更長，中國智能手機廠商供應鏈的庫存調整可能會持續到年底，到2024年才能恢復增長。消息人士還指出，不僅是品牌設備廠商，高通、聯發科和大立光等晶片和元器件供應商也將面臨今年的慘淡局面。例如，聯發科來自小米和其他中國客戶的訂單大幅減少，同時遭受著其主要非洲客戶之一的庫存調整，至少需要8-12個月才能解決。

消息人士稱，今年安卓手機市場的普遍下滑也將不利於包括台積電、中芯國際和穩懋半導體（WIN Semiconductors）在內的晶圓代工廠的運營。

台積電 庫存

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