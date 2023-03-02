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深圳傳音於MWC 2023推出旗下第一款螢幕可凹折手機PHANTOM V Fold

聯合新聞網／ 楊又肇

深圳傳音旗下手機品牌TECNO，在此次MWC 2023期間揭曉旗下第一款螢幕可凹折手機PHANTOM V Fold，同時更早之前也公布可讓手機背蓋在0.03秒內變色的變色龍虹彩技術。

PHANTOM V Fold採用與Galaxy Z Fold系列機種相同使用模式，內側2K+解析度螢幕攤開後可達7.85吋，外部1080P解析度螢幕則採曲面設計及6.42吋規格，兩者均支援120Hz畫面更新率，中央轉軸同樣可對應超過20萬次翻折，內部螢幕折痕則標榜小於0.11mm，機身提供黑、白兩款配色。

處理器則採用聯發科天璣9000+，配置12GB記憶體，以及256GB或512GB儲存容量，電池則採用5000mAh電池容量，支援45W有線快充。相機部分，主相機分別採用5000萬畫素廣角鏡頭，搭配5000萬畫素、2倍變焦長焦及人像鏡頭，另外搭配1300萬畫素超廣角鏡頭，視訊鏡頭則在外側螢幕採用3200萬畫素規格，內側螢幕則採1600萬畫素設計。

至於螢幕應用部分，PHANTOM V Fold同樣支援左右分割螢幕、物件拖曳等應用，同時也能讓手機與PC裝置連動。

不過，目前TECNO尚未公布PHANTOM V Fold具體上市時間，同時也未公布PHANTOM V Fold具體售價。

在此次MWC 2023期間，TECNO更展示其變色龍虹彩技術，可讓手機背蓋在0.03秒內變色，並且可對應超過200萬次變色使用生命週期。而此項技術實際名稱為全光譜電控稜鏡變色技術，可實現1600種色彩變化。

除了可由使用者自訂色彩，更可依照電池使用情況、執行app、溫濕度變化、音樂內容等變因改變色彩，藉此創造全新手機互動體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Fold 深圳

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