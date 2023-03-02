小米對決realme 秀210W快充技術…9分30秒可充飽手機電量
除了公布令人驚訝的實驗性質300W快充技術，小米稍早更展示在電池設計上的發展，並且將固態電池設計應用到手機產品，藉此創造更安全放電的手機電池設計。另一方面，小米更進一步展示其210W HyperCharge快充技術，標榜可在9分30秒內將手機電池電量完全充滿，顯然又是針對realme提出的240W快充技術叫陣。
相較目前以電解液為基礎電池設計，小米此次展示技術是採用固態電解質，並且採用金屬鋰作為電池負極，相比目前主流以矽氧材質設計的負極能提高2-3倍蓄電能力。
此外，採用固態電池設計也能帶來更高電量密度，因此在此次改造的小米13便能在原本4500mAh電池電量空間內，放入高達6000mAh電池規格，甚至可在小米13 Pro內部空間放入容量達7500mAh的電池，同時兩者仍可維持對應67W有線快充效果。
藉由固態電池特性，不僅能比傳統電解液形式設計的電池能在低溫環境下正常使用，甚至能有更好的放電使用效果。
不過，目前固態電池的造價相對還是較高，同時在此次設計方案中採用的金屬鋰負極也有實際應用難度，因此目前此項電池設計仍只是處於實驗室測試階段。
而在稍早宣布推出300W有線快充技術，藉此回應realme提出的240W有線快充設計方案之後，小米隨即又展示旗下210W有線快充，並且標榜同樣可在9分30秒內將一隻手機的電池充滿，同時僅以相對較低的充電功率就能實現，顯然也是在向realme叫陣。
但在相關展示中，小米並未具體透露以210W有線快充技術充電的手機具體規格，另外也未說明此款手機採用電池容量設計為何。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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