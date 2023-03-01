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5G到底是啥？勾勒智慧生活藍圖 結果讓人好失望

中央社／ 巴塞隆納28日綜合外電報導
瑞典電信設備製造商愛立信（Ericsson）在廣告中承諾「不僅僅是多一個G（Generation，世代之意）」的5G網路，讓許多客戶開始質疑自己為什麼要支付這筆費用。美聯社
瑞典電信設備製造商愛立信（Ericsson）在廣告中承諾「不僅僅是多一個G（Generation，世代之意）」的5G網路，讓許多客戶開始質疑自己為什麼要支付這筆費用。美聯社

無人駕駛車、冰箱與烤麵包機等萬物互聯、身歷其境的虛擬實境、令人驚嘆的遊戲體驗，第5代行動通訊技術（5G）原應讓這一切成為可能，然而，現實可能讓人失望。

法新社報導，瑞典電信設備製造商愛立信（Ericsson）在廣告中承諾「不僅僅是多一個G（Generation，世代之意）」的5G網路，讓許多客戶開始質疑自己為什麼要支付這筆費用。

儘管如此，5G技術仍再次成為全球通訊界年度盛事「世界行動通訊大會」（MWC）的核心議題。今年大會於2月27日至3月2日在西班牙巴塞隆納舉行。

主辦單位稱，5G技術正在「為整個生態系統的所有參與者解鎖未開發的價值」，並「重新定義世界連結的方式」。

在天花亂墜的宣傳中，法國最大電信商Orange執行長海德曼（Christel Heydemann）點出一些現實問題。

她說，網路營運業者正處於危險之中，因為「歐洲過去10年對網路發展豪擲近6000億歐元的大規模投資難以貨幣化」，而消費者總希望少付點錢去享受更多服務。

在經濟放緩與通貨膨脹夾擊之下，為5G網路供應設備的愛立信公司於利潤下滑後宣布，將在全球分階段裁員8500人，作為削減成本計畫的一環。

研調機構Omdia的塔梅西奧（Dario Talmesio）告訴法新社：「從服務供應商到消費者，5G幾乎讓所有人都失望了，也未能激發企業的興趣。」

塔梅西奧說，5G真正鎖定的目標從來都不是消費者，它更適合企業和工業用途。

但電信公司不太可能僅僅為了改善工廠和港口的連線或幫助發展高科技醫療服務而投資數十億美元，因此用一種行銷策略來包裝5G，將一切、甚至是微小的進步，描繪成改變世界的創新。

即便是現在，對一般智慧型手機用戶而言，5G的好處在很大程度上仍說不清楚。

以色列軟體公司ironSource對1萬名美國消費者進行的調查發現，多數受訪者列舉的服務，4G早就能辦到。

這總結了5G的兩個主要問題，一是4G對大多數人而言已經足夠；二是5G相關行話往往難以理解，像是「低延遲性」（low latency）、「網路切片」（network slicing）、「零費率」（zero rating）和「大規模物聯網」（Massive IoT）等術語，很難吸引人們關注。

5G

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