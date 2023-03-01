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快充大PK？realme把240W有線快充帶到國際市場 國際版realme GT3可用

聯合新聞網／ 楊又肇

realme日前在中國市場揭曉旗下240W有線快充技術，並且用於市售機種realme GT Neo 5之後，在此次MWC 2023展期則是宣布推出國際版realme GT3，並且同樣搭載240W SUPERVOOC飆速秒充技術。

相較小米稍早公布的300W有線快充技術仍處於展示階段，realme強調其240W SUPERVOOC飆速秒充技術已經可用於市售機種，並且重寫商用市場充電速度標準。

在realme GT3搭載的240W SUPERVOOC飆速秒充技術，僅需80秒即可將電量充至20%，在9分30秒內就能充滿內建4600mAh電池容量。

而從充電架構開始，realme GT3透過三顆極限充電晶片組同時充電，提供高達98.5%的超高轉換率，並且可透過隨附訂製充電線承載最高可達12A的電流傳輸。

另外，透過在手機與充電器中各安裝一組氮化鎵 (GaN)控制晶片，藉由雙氮化鎵充電技術使充電功率提高60%，並且讓240W充電器實際尺寸相比現有150W充電器更小。

至於在充電保護部分，realme GT3搭載6580mm²面積設計的VC液冷系統，藉由61.5%的電池面積以確保高效散熱效果，同時採PS3防火設計、13顆溫度感測器，以及60層安全防護，本身更通過德國萊茵TÜV安全快充認證，成為首款獲得該認證的超過200W快充產品。

針對電池充電保護部分，realme表示realme GT3在實驗超過1600次以240W充電技術循環後，依然保有80%電池健康度，相比800次充電循環後剩餘80%電池健康度的業界標準高出2倍以上。配合智慧充電設計，更可分析使用情境自動切換充電模式，讓手機智慧充電之餘，更可維持電池健康，避免過充情況發生。

除了搭載240W SUPERVOOC飆速秒充技術，realme GT3更在機身背蓋的相機模組側面採半透明窗口設計，讓使用者能藉由透視設計直視手機內部的處理器晶片裝飾、NFC天線，以及新款的C形RGB燈效。

覺醒光環系統則從電競手機中汲取靈感，根據手機狀態顯示不同的燈效，當手機電低於20%時，顯示紅色呼吸燈，充電至21%-100%時，則呈現紫色呼吸燈，而充滿電後則會讓紫色燈保持常亮。當有來電時，C型燈條會快速閃爍、接收通知時則以白色顯示，拍照前的10秒倒數計時，則會以藍白橙的彩色光條呈現。

除了預設的各項效果外，覺醒光環系統還能高度客製化，使用者可從25種色調、2種節奏類型與5種光速模式中選擇，為手機增添有趣的互動元素，打造屬於自己的個性化風格。

硬體規格方面，realme GT3採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，搭配支援144Hz畫面更新率、解析度為2772 x 1240的6.74吋Ultra AMOLED螢幕，並且搭配最高16GB記憶體等設計，相機則採用5000萬畫素、Sony IMX890感光元件與光學防震設計的廣角鏡頭等組合，視訊鏡頭為1600萬畫素規格，建議售價則從649歐元起跳，但目前尚未公布具體上市時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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