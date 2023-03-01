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OnePlus秀概念手機OnePlus 11 Concept 可讓機身降溫2.1°C

聯合新聞網／ 楊又肇

日前預告將展示旗下名為OnePlus 11 Concept的概念手機後，OnePlus正式揭曉這款概念手機相關設計，將採用名為Active CryoFlux的主動式降熱系統，標榜能讓溫度降低最高達2.1°C幅度，藉此讓遊戲每秒顯示畫格數量可增加3-4 fps，而在充電過程也能讓溫度下降高達1.6°C幅度，藉此縮減30-45秒充電時間。

而Active CryoFlux的主動式降熱系統的概念源自電腦桌機設計，藉由在手機內裝設0.2cm²佔用面積的微型管線，並且透過內部循環的散熱液帶離手機主要元件溫度，藉此讓手機運作效能維持穩定。

此散熱系統採用工業級壓電陶瓷微型泵，並且與位於手機背板下層的兩層膜片間管路相連，讓散熱液透過循環帶走手機內部主要元件熱度。

OnePlus 11 Concept基本上是以OnePlus 11為基礎打造，同時為了讓人看見內部管線，更在背蓋採用透明可視化設計，藉由透殊藍光形式呈現散熱系統管路。

不過，目前無法確認OnePlus是否會將Active CryoFlux散熱系統用於市售機種，或是僅作為概念設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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