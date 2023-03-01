OnePlus總裁透露其螢幕可凹折手機將依循不妥協品牌精神打造

在公布採用名為Active CryoFlu的主動式散熱系統的概念手機OnePlus 11 Concept之後，OnePlus顯然對於日前預告的螢幕可凹折手機仍守口如瓶。

雖然未如預期對外展示螢幕可凹折手機（摺疊手機），但OnePlus總裁暨營運長劉丰碩強調此款產品依然會依循OnePlus品牌精神，除了提供更快操作反應等操作體驗，更說明不會為了符合螢幕凹折結構而犧牲旗艦手機特性。

不過，劉丰碩並未透露OnePlus品牌的螢幕可凹折手機具體推出時程，但預期會在今年第三季對外揭曉，同時接下來也會持續公布更多資訊。

而從日前中國國家知識產權局公布商標內容顯示，OnePlus品牌的螢幕可凹折手機可能會以OnePlus V Fold為稱，同時還有另一款以OnePlus V Flip為稱的商標，似乎代表OnePlus也會推出一款直向凹折使用的螢幕可凹折手機。

除此之外，劉丰碩更強調未來OnePlus將會持續強化跨裝置間的連接使用體驗，讓手機、平板裝置、可穿戴設備及物聯網設備之間能無縫連接互動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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