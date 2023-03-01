摺疊手機市場競爭更激烈！榮耀可凹折手機Magic Vs攻國際 處理器、鏡頭規格曝
除了揭曉旗艦手機Magic 5系列，榮耀在此次MWC 2023期間更宣布將其螢幕可凹折手機Magic Vs帶到國際市場。
榮耀最早是在去年11月下旬於中國市場宣布推出螢幕可凹折手機Magic Vs，主要以更早時候推出的Magic V為基礎升級，採用更輕薄設計，厚度僅為6.1mm，即使折疊之後的厚度也僅有12.9mm，重量僅有261公克，以零齒輪設計讓螢幕折合鉸鍊更從原本的92組零件簡化成4組，但依然維持40萬次折合使用壽命認證。
硬體方面則採用Snapdragon 8+ Gen 1處理器，螢幕攤開後為6.45吋，採2560 x 1080解析度、支援90Hz畫面更新率的OLED面板，而第二螢幕則增加至7.9吋，解析度則是2272 x 1984，支援120Hz畫面更新率，主要作為一般時候使用。
相機部分，Magic Vs內外視訊鏡頭均採用1600萬畫素規格，主相機則分別採用5400萬畫素、Sony IMX800感光元件，以及5000萬畫素的超廣角鏡頭與500萬畫素、3倍光學變焦鏡頭。
不過，榮耀目前並未透露Magic Vs實際在國際市場銷售時程，同時也未透露預計採用售價，而先前在中國市場售價則從人民幣7499元起跳。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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