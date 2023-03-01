快訊

硬湊連假挨批「打亂勞資節奏」 人事總處：未來每年不超過3次

「祖國爛透了！」俄羅斯被消音的反戰人士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

榮耀Magic 5登場！搭配Snapdragon 8 Gen 2處理器、藥丸型挖孔螢幕長得好熟悉…

聯合新聞網／ 楊又肇

榮耀在MWC 2023揭曉新款旗艦手機Magic 5系列，其中採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，並且延續華為Mate 40系列設計語言

Magic 5採用6.73吋、2688 x 1224解析度且支援120Hz畫面更新率的雙側曲面OLED螢幕，視訊鏡頭採中央置頂開孔設計，而Magic 5 Pro則採用6.81吋、2848 x 1312解析度，同樣支援120Hz畫面更新率的雙側曲面OLED螢幕，視訊鏡頭採用位於左上角、藥丸形式設計。

兩款手機都是採用Snapdragon 8 Gen 2處理器，Magic 5採用8GB記憶體+256GB儲存容量設計，而Magic 5 Pro則採用12GB記憶體+512GB儲存容量設計，兩者電池容量都是5100mAh，並且支援66W有線快充，但Magic 5 Pro額外支援50W無線充電，不過相比去年推出款式則是降低一半充電功率。

其他規格則包含螢幕下指紋識別、NFC、紅外線模擬遙控，以及雙擴音喇叭等設計，另外在Magic 5 Pro還額外搭載IP68等級防水防塵設計。

而相機方面，Magic 5採用1200萬畫素視訊鏡頭，搭配5400萬畫素廣角鏡頭，以及支援光學防震與2.5倍變焦的3200萬畫素長焦鏡頭與5000萬畫素超廣角鏡頭，Magic 5 Pro則在主相機額外搭載3D景深鏡頭，主相機採用鏡頭都是5000萬畫素規格，另外在廣角鏡頭加入光學防震，長焦鏡頭則對應3.5倍變焦、光學防震，以及支援30公分近拍的微距拍攝功能。

另一方面，榮耀更透露將在Magic 5 Pro額外提供採用矽碳負極電池設計版本，將使電池容量增加至5450mAh。

建議售價方面，Magic 5將以899歐元價格銷售，而Magic 5 Pro建議售價則是1199歐元，兩者預計在今年第二季進入市場，至於採用矽碳負極電池設計的Magic 5 Pro則尚未確認具體售價。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言

延伸閱讀

兩大巨頭將對簿公堂！ 華為對小米提出專利侵權獲受理

Qualcomm證實小米、OPPO與榮耀將率先採用其衛星網路連接技術

聯想於MWC 2023擴大ThinkPad產品線陣容 推動數位化轉型使用體驗

Qualcomm讓搭載Snapdragon處理器的手機即可對應AI自動生成繪圖所需算力

相關新聞

蘋果霸榜手機銷量前9名！「唯一」安卓手機贏過iPhone 14 Pro Max 512G擠進Top 10

台灣現在哪款手機超夯呢？據知名手機業者透露，1月份手機銷量排行Top 20，前9名不意外地是蘋果（Apple）的iPhone霸榜，除了新出的iPhone 14系列外，平價版的iPhone 13也在其中；而前10名中唯一一款安卓手機擠進榜內，成為蘋果以外的亮眼之星。

OnePlus秀概念手機OnePlus 11 Concept 可讓機身降溫2.1°C

日前預告將展示旗下名為OnePlus 11 Concept的概念手機後，OnePlus正式揭曉這款概念手機相關設計，將採用名為Active CryoFlux的主動式降熱系統，標榜能讓溫度降低最高達2.1°C幅度，藉此讓遊戲每秒顯示畫格數量可增加3-4 fps，而在充電過程也能讓溫度下降高達1.6°C幅度，藉此縮減30-45秒充電時間。

快充大PK？realme把240W有線快充帶到國際市場 國際版realme GT3可用

realme日前在中國市場揭曉旗下240W有線快充技術，並且用於市售機種realme GT Neo 5之後，在此次MWC 2023展期則是宣布推出國際版realme GT3，並且同樣搭載240W SUPERVOOC飆速秒充技術。

摺疊手機市場競爭更激烈！榮耀可凹折手機Magic Vs攻國際 處理器、鏡頭規格曝

除了揭曉旗艦手機Magic 5系列，榮耀在此次MWC 2023期間更宣布將其螢幕可凹折手機Magic Vs帶到國際市場。

榮耀Magic 5登場！搭配Snapdragon 8 Gen 2處理器、藥丸型挖孔螢幕長得好熟悉…

榮耀在MWC 2023揭曉新款旗艦手機Magic 5系列，其中採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，並且延續華為Mate 40系列設計語言。

小米發布300瓦「神仙秒充」技術 據稱5分鐘充滿電

小米集團創始人雷軍28日在微信公眾號表示，小米發布300W「秒充」技術，再創新紀錄。在300瓦有線充電模式下，Redmi...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦