擺脫過去以手機產品聞名的形象 Nokia改變使用長達60年的品牌標誌

在MWC 2023正式開展之際，Nokia宣布調整過去使用長達60年的品牌標誌，主要希望擺脫過去以手機產品讓人印象深刻的形象。

從2014年將手機業務轉讓給微軟，後續則由Nokia前員工為主組成的HMD Global以品牌授權方式取得Nokia標誌使用權，藉此推出全新手機及平板等裝置，目前的Nokia實際上是一家以網通技術應用，並且推動工業等領域數位化發展為主的公司。

而此次調整過去以來使用長達60年的品牌標誌，Nokia執行長Pekka Lundmark表示希望透過全新品牌標誌與過往以手機產品讓人印象深刻的形象作區隔，藉此詮釋全新Nokia品牌形象。

目前暫時還無法確認Nokia換上新品牌識別形象後，授權使用品牌標誌的HMD Global是否也會跟進採用全新設計，稍早對外公布的Nokia G22等新品依然採用Nokia舊式標誌，但或許未來也會陸續跟進。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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