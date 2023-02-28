快訊

高雄工地糾紛3人受傷送醫 1人腹部遭刺傷身亡

蔣萬安道歉了！228紀念活動一度混亂 陳抗者高喊「下跪道歉」

人潮滿滿…二二八連假買坐票卻擠不上自強號？台鐵回應了

Qualcomm證實小米、OPPO與榮耀將率先採用其衛星網路連接技術

聯合新聞網／ 楊又肇

Qualcomm在此次MWC 2023期間展示重點，主要還是聚焦在以自身技術串連各類連網運算虛求，強調藉由旗下運算、圖像顯示、多媒體、相機、連接與前端射頻天線，以及包含邊緣人工智慧運算能力，持續推動包含手機、物聯網裝置、智慧車輛、工業物聯網與邊緣網路運算需求，同時更確認今年初在CES 2023期間揭曉的衛星網路連接技術，將由小米OPPO榮耀在內業者率先採用。

不過，Qualcomm並未透露後續更多合作業者細節，同時也未說明首波合作業者預計何時推行其應用產品，但預期今年內就會陸續看見更多支援衛星連接通訊的手機等應用產品問世。

除此之外，Qualcomm更強調其Wi-Fi及5G網路技術發展領先地位，並且說明已經與全球各地電信業者建立深入合作關係，不僅在虛擬化無線接取網路與開放架構無線接取網路有更進一步技術整合，在私人網路建構也與許多業者合作佈署。

而透過先前提出的Qualcomm Aware平台，更強調推動工業數位化轉型，並且藉由Snapdragon系列處理器產品推動行動裝置運算效能成長，更藉由Snapdragon Spaces運算平台推動虛擬視覺應用發展，讓電信業者能進一步步局元宇宙應用趨勢。

藉由日前說明，Qualcomm更強調人工智慧技術領域研究成果，讓搭載Snapdragon處理器的手機即可對應人工智慧自動生成繪圖所需算力，說明未來行動運算將邁入全新發展佈局，透過人工智慧方式實現更大規模運算能力。

同時，在智慧車輛應用發展方面，Qualcomm表示將藉由5G連網技術應用，進一步推動智慧車輛運算能力，並且實現全新運作方式，更可借助衛星連網方式實現更進一步的自動駕駛能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm 榮耀 OPPO 小米

延伸閱讀

ChatGPT熱潮 人工智慧未來將成中小學必修課

小米MWC發新機 Xiaomi 13 Series躍上國際市場

也搭載Snapdragon Gen 2處理器！有「徠味」的國際版小米13系列登場

小米強調其旗艦手機產品更符合環保 攜手國家地理雜誌推動永續發展

相關新聞

蘋果霸榜手機銷量前9名！「唯一」安卓手機贏過iPhone 14 Pro Max 512G擠進Top 10

台灣現在哪款手機超夯呢？據知名手機業者透露，1月份手機銷量排行Top 20，前9名不意外地是蘋果（Apple）的iPhone霸榜，除了新出的iPhone 14系列外，平價版的iPhone 13也在其中；而前10名中唯一一款安卓手機擠進榜內，成為蘋果以外的亮眼之星。

Nokia換新Logo！不再是傳統芬蘭藍 網友反應太無情

MWC今年2月27日至3月2日於西班牙巴塞隆納舉行，由於今年是疫情之後首度採全實體展方式進行，這也讓全球廠商參展規模更為盛大。同時，Nokia（諾基亞）趁勢將最新的Logo亮相...

Qualcomm證實小米、OPPO與榮耀將率先採用其衛星網路連接技術

Qualcomm在此次MWC 2023期間展示重點，主要還是聚焦在以自身技術串連各類連網運算虛求，強調藉由旗下運算、圖像顯示、多媒體、相機、連接與前端射頻天線，以及包含邊緣人工智慧運算能力，持續推動包含手機、物聯網裝置、智慧車輛、工業物聯網與邊緣網路運算需求，同時更確認今年初在CES 2023期間揭曉的衛星網路連接技術，將由小米、OPPO、榮耀在內業者率先採用。

擺脫過去以手機產品聞名的形象 Nokia改變使用長達60年的品牌標誌

在MWC 2023正式開展之際，Nokia宣布調整過去使用長達60年的品牌標誌，主要希望擺脫過去以手機產品讓人印象深刻的形象。

人像拍攝更有「徠味」 Xiaomi 13系列3月初全球陸續開賣

MWC世界行動通訊大會2月27日在西班牙巴塞隆納盛大展開，小米也選在開展時刻舉辦全球產品發表會，宣布於國際市場推出最新的...

MWC 2023最受期待手機：三星登機皇 榮耀拿下亞、季軍

集微網消息，知名推特科技洩密者Teme發推文評選出MWC 2023上最值得期待的手機榜單，三星Galaxy S23 Ultra排第一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦