Qualcomm證實小米、OPPO與榮耀將率先採用其衛星網路連接技術

Qualcomm在此次MWC 2023期間展示重點，主要還是聚焦在以自身技術串連各類連網運算虛求，強調藉由旗下運算、圖像顯示、多媒體、相機、連接與前端射頻天線，以及包含邊緣人工智慧運算能力，持續推動包含手機、物聯網裝置、智慧車輛、工業物聯網與邊緣網路運算需求，同時更確認今年初在CES 2023期間揭曉的衛星網路連接技術，將由小米、OPPO、榮耀在內業者率先採用。

不過，Qualcomm並未透露後續更多合作業者細節，同時也未說明首波合作業者預計何時推行其應用產品，但預期今年內就會陸續看見更多支援衛星連接通訊的手機等應用產品問世。

除此之外，Qualcomm更強調其Wi-Fi及5G網路技術發展領先地位，並且說明已經與全球各地電信業者建立深入合作關係，不僅在虛擬化無線接取網路與開放架構無線接取網路有更進一步技術整合，在私人網路建構也與許多業者合作佈署。

而透過先前提出的Qualcomm Aware平台，更強調推動工業數位化轉型，並且藉由Snapdragon系列處理器產品推動行動裝置運算效能成長，更藉由Snapdragon Spaces運算平台推動虛擬視覺應用發展，讓電信業者能進一步步局元宇宙應用趨勢。

藉由日前說明，Qualcomm更強調人工智慧技術領域研究成果，讓搭載Snapdragon處理器的手機即可對應人工智慧自動生成繪圖所需算力，說明未來行動運算將邁入全新發展佈局，透過人工智慧方式實現更大規模運算能力。

同時，在智慧車輛應用發展方面，Qualcomm表示將藉由5G連網技術應用，進一步推動智慧車輛運算能力，並且實現全新運作方式，更可借助衛星連網方式實現更進一步的自動駕駛能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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