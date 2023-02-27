人像拍攝更有「徠味」 Xiaomi 13系列3月初全球陸續開賣

MWC世界行動通訊大會2月27日在西班牙巴塞隆納盛大展開，小米也選在開展時刻舉辦全球產品發表會，宣布於國際市場推出最新的旗艦智慧型手機系列Xiaomi 13 Series。其中，Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13為小米與徠卡共同深度研發，擁有徠卡專業光學鏡頭，以及一系列先進演算和軟體功能，以呈現貼近真實的徠卡體驗，同時搭載Snapdragon 8 Gen 2旗艦行動平台與小米自研Surge電池管理與充電系統。另外，同步推出的Xiaomi 13 Lite，則是為新世代年輕人提供吸睛的人像拍攝與更多的攝影選擇。

Xiaomi 13和Xiaomi 13 Pro的影像系統配備徠卡專業光學3鏡頭，從硬體和成像品質，到相機UI、UX設計的每個細節，均與徠卡合作共同研發打造。在Xiaomi 13 Pro中運用徠卡Leica Vario-Summicron 1.19-2.2/14-75 ASPH相機系統，覆蓋14mm-75mm焦段，以23mm廣角主鏡頭配備IMX989 1吋超大感光元件、75mm浮動長焦鏡頭與14mm超廣角鏡頭，組成專業相機系統。另外，透過採用DSLR等級內部對焦技術，讓Xiaomi 13 Pro搭載的75mm長焦鏡頭得以運用浮動鏡頭技術，覆蓋最近10cm到無限遠的焦距範圍。另外，Xiaomi 13擁有0.6x至3.2x的光學變焦範圍，同樣配備了75mm的長焦鏡頭。

Xiaomi 13和Xiaomi 13 Pro亦提供全面的相機設定選項，其中一系列「徠卡人像大師鏡頭」軟體功能，提供多樣化專業焦距和景深，完美拍下各式人像風格。用戶還能選擇「徠卡經典」與「徠卡生動」兩種攝影風格，還有徠卡濾鏡、徠卡水印和徠卡經典快門聲等，完美複製「徠味」。

Xiaomi 13和Xiaomi 13 Pro除了尺寸有差異，螢幕與機身設計也稍有不同，Xiaomi 13採用全平面螢幕，結合2.5D曲面機身，Xiaomi 13 Pro則採用3D曲面陶瓷機身，螢幕亮度更高。Xiaomi 13 Series將於3月8日起於全球各市場陸續開賣。Xiaomi 13 Pro擁有陶瓷黑與陶瓷白2種顏色，提供12GB+256GB、12GB+512GB容量版本，建議售價為1,299歐元（約台幣42,200元）起。Xiaomi 13擁有曠野綠、白色與黑色3種顏色供選擇，提供8GB+256GB、12GB+256GB容量版本，建議售價為999歐元（約台幣32,445元）起。 Xiaomi 13 Lite專為滿足自拍與社群需求而設計，擁有雙前置鏡頭和多功能軟體應用，還為了社群媒體內容創作者增加了更多實用且有趣的應用，例如智慧廣角切換、自拍變焦、化妝鏡和Xiaomi自拍。圖／小米台灣提供 國際攝影名人堂攝影大師、徠卡名人堂獎首位得獎者、徠卡形象大使Steve McCURRY對Xiaomi 13 Series在國際市場首發表達了興奮之意。圖／小米台灣提供 Xiaomi 13 Series於國際市場正式上市。圖／小米台灣提供

udn討論區