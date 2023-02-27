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MWC 2023最受期待手機：三星登機皇 榮耀拿下亞、季軍

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知名推特科技洩密者Teme發推文評選出MWC 2023上最值得期待的手機榜單，三星Galaxy S23 Ultra排第一。 美聯社
知名推特科技洩密者Teme發推文評選出MWC 2023上最值得期待的手機榜單，三星Galaxy S23 Ultra排第一。 美聯社

集微網消息，知名推特科技洩密者Teme發推文評選出MWC 2023上最值得期待的手機榜單，三星Galaxy S23 Ultra排第一，上榜八款手機中，大陸國產手機佔據六席。

通過這個排名可以看到，位居首位的是三星最新旗艦Galaxy S23 Ultra。據悉，該機型搭載了最新的高通驍龍8 Gen2，並且影像方面升級到了2億像素的最新款三星S5KHP2主攝，性能體驗和影像能力表現出色。

榮耀包攬亞軍和季軍，榮耀Magic 5 Pro位列第二，榮耀Magic Vs位列第三。這兩款其中一款是榮耀最新的直板旗艦，另一款為榮耀最新的折疊屏。

此外，上榜的手機還有三星Galaxy S23+、小米13 Pro、OPPO Find N2、一加11和真我realme GT3 Pro等機型。值得注意的是，上榜手機中，大陸國產手機佔據六席。

榮耀 手機 Galaxy S23 Ultra 三星

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