蘋果霸榜手機銷量前9名！「唯一」安卓手機贏過iPhone 14 Pro Max 512G擠進Top 10
台灣現在哪款手機超夯呢？據知名手機業者透露，1月份手機銷量排行Top 20，前9名不意外地是蘋果（Apple）的iPhone霸榜，除了新出的iPhone 14系列外，平價版的iPhone 13也在其中；而前10名中唯一一款安卓手機擠進榜內，成為蘋果以外的亮眼之星。
市調機構日前公布全台實體通訊銷量調查，2023年1月份台灣手機市場整體銷售量為45.7萬部，比上月增加5.8萬部，但對比去年同期則減少3.7萬部。
知名手機業者傑昇通信彙整全台手機銷量資料，1月份前10名中就有9名為蘋果霸榜，以iPhone 14 Pro Max 256GB版本占據第1名，小尺寸旗艦款iPhone 14 Pro 256GB、128GB名列第2、3名；平價iPhone 14、iPhone 14 Plus 128G和256GB也在前10名榜內，第7名的iPhone 13 128G則成為前10名中非新款的蘋果手機。
第10名為三星（Samsung）的Galaxy A53 256GB，雖然為中階機種，但旗艦級規格配上親民價格，成為前十名中唯一一款安卓手機。而三星在手機銷量Top 20共有5款手機進榜，像是今年2月底開賣Galaxy S23系列，去（2022）年發表的Galaxy S22 Ultra 256GB直接受惠，降價1萬1200元，銷量也逆勢上升，成為第11名，一樣仍是受歡迎的安卓旗艦機。
除了品牌外，價格也是民眾挑選手機的關鍵。該榜單也有2款入門手機進榜，如14名的三星Galaxy A14 64GB雖然為入門款5G手機，但擁有6.6吋大螢幕、主鏡頭為5000萬、5000mAh大電量，折扣後價格5000元有找，相當划算；推出時間不到半年的小米「紅米Note 11 Pro（6GB/128GB）」有億萬畫素像素相機及支援67W超級快充，折扣後價格也不到6000元。
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