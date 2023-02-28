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蘋果霸榜手機銷量前9名！「唯一」安卓手機贏過iPhone 14 Pro Max 512G擠進Top 10

聯合新聞網／ 科技編輯 張明哲
iPhone 14 Pro系列仍是果粉買蘋果手機的首選。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 14 Pro系列仍是果粉買蘋果手機的首選。（翻攝自蘋果官網）

台灣現在哪款手機超夯呢？據知名手機業者透露，1月份手機銷量排行Top 20，前9名不意外地是蘋果Apple）的iPhone霸榜，除了新出的iPhone 14系列外，平價版的iPhone 13也在其中；而前10名中唯一一款安卓手機擠進榜內，成為蘋果以外的亮眼之星。

市調機構日前公布全台實體通訊銷量調查，2023年1月份台灣手機市場整體銷售量為45.7萬部，比上月增加5.8萬部，但對比去年同期則減少3.7萬部。

2023年度1月台灣手機熱銷榜單。（傑森通信提供）
2023年度1月台灣手機熱銷榜單。（傑森通信提供）

知名手機業者傑昇通信彙整全台手機銷量資料，1月份前10名中就有9名為蘋果霸榜，以iPhone 14 Pro Max 256GB版本占據第1名，小尺寸旗艦款iPhone 14 Pro 256GB、128GB名列第2、3名；平價iPhone 14、iPhone 14 Plus 128G和256GB也在前10名榜內，第7名的iPhone 13 128G則成為前10名中非新款的蘋果手機。

蘋果新機iPhone 14系列依舊在台灣市場熱賣。圖為iPhone 14和iPhone 14 Plus。（翻攝自蘋果官網）
蘋果新機iPhone 14系列依舊在台灣市場熱賣。圖為iPhone 14和iPhone 14 Plus。（翻攝自蘋果官網）

iPhone 13 128G成為1月份全台銷量前10名中非新款的蘋果手機。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 13 128G成為1月份全台銷量前10名中非新款的蘋果手機。（翻攝自蘋果官網）

第10名為三星Samsung）的Galaxy A53 256GB，雖然為中階機種，但旗艦級規格配上親民價格，成為前十名中唯一一款安卓手機。而三星在手機銷量Top 20共有5款手機進榜，像是今年2月底開賣Galaxy S23系列，去（2022）年發表的Galaxy S22 Ultra 256GB直接受惠，降價1萬1200元，銷量也逆勢上升，成為第11名，一樣仍是受歡迎的安卓旗艦機。

三星Galaxy A14 64GB雖然為入門款5G手機，但擁有6.6吋大螢幕、主鏡頭為5000萬、5000mAh大電量，折扣後價格5000元有找，相當划算。（翻攝自三星官網）
三星Galaxy A14 64GB雖然為入門款5G手機，但擁有6.6吋大螢幕、主鏡頭為5000萬、5000mAh大電量，折扣後價格5000元有找，相當划算。（翻攝自三星官網）

除了品牌外，價格也是民眾挑選手機的關鍵。該榜單也有2款入門手機進榜，如14名的三星Galaxy A14 64GB雖然為入門款5G手機，但擁有6.6吋大螢幕、主鏡頭為5000萬、5000mAh大電量，折扣後價格5000元有找，相當划算；推出時間不到半年的小米「紅米Note 11 Pro（6GB/128GB）」有億萬畫素像素相機及支援67W超級快充，折扣後價格也不到6000元。

紅米Note 11 Pro有億萬畫素像素相機及支援67W超級快充，折扣後價格也不到6000元。（翻攝自小米官網）
紅米Note 11 Pro有億萬畫素像素相機及支援67W超級快充，折扣後價格也不到6000元。（翻攝自小米官網）

蘋果 Apple iPhone 14 Samsung 三星 小米 Redmi

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