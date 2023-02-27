也搭載Snapdragon Gen 2處理器！有「徠味」的國際版小米13系列登場

去年12月於中國市場宣布推出，採用全新外觀、具備「徠味」與1吋感光元件設計的小米13系列，在此次MWC 2023展會上宣布於國際市場推出消息，同時更宣布推出輕量定位的小米13 Lite (Xiaomi 13 Lite)。

與中國市場相同，小米針對國際市場同樣推出小米13與小米13 Pro，分別定位在準旗艦、旗艦機種，在小米13採用平面、Full HD+解析度與120Hz畫面更新率的6.36吋三星E6等級AMOLED顯示螢幕，而小米13 Pro則採用平面、2K解析度與120Hz畫面更新率設計的三星E6等級的6.73吋AMOLED顯示螢幕。

不過，背蓋材質部分並未提供皮革材質版本，小米13採用玻璃背蓋設計，分別提供曠野綠、黑色與白色三款配色，而小米13Pro則以陶瓷背蓋設計，提供陶瓷白和陶瓷黑兩種顏色。

▲小米13 Pro

▲小米13

硬體部分，兩款手機都搭載Snapdragon 8 Gen 2處理器與Qualcomm FastConnect 7800連接系統，並且支援Wi-Fi 7連接能力，小米13 Pro可透過高頻段同步多重連接 (High Band Simultaneous Multi Link，HBS)技術，將能整合5GHz和6GHz連接，藉此對應最高可達5.8Gbps的下載速度，提供更快速和低時延連線，而小米13則支援同步雙頻連接 (Dual Band Simultaneous Multi Link，DBS)技術，提供最高可達3.6 Gbps下載表現。

兩者均支援IP68等級防水防塵，並且採用LPDDR5X記憶體與UFS 4.0儲存元件設計，電池容量則區分為4500mAh與4820mAh，採用小米自行研發Surge充電晶片與電源管理系統，分別支援67W及120W有線快充，同時均搭載50W無線快充與10W反向無線充電。

▲小米13 Pro盒裝內容

▲小米13盒裝內容

相機部分，小米13在主相機廣角鏡頭採用5000萬畫素、Sony IMX800感光元件，另外則配置1200萬畫素超廣角鏡頭與1000萬畫素、75mm焦段 (3.2倍光學變焦)長焦鏡頭，而小米13 Pro則採用Sony IMX989 1吋感光元件、徠卡Leica Vario-Summicron 1.19-2.2/14-75 ASPH相機系統，配置5000萬畫素超廣角鏡頭，以及同樣的1000萬畫素、75mm焦段 (3.2倍光學變焦)長焦鏡頭，兩款手機的視訊鏡頭則均配置3200萬畫素規格。

兩款手機都搭載全新相機設定選項，並且提供一系列包含多樣化專業焦距和景深，以及人像風格拍攝效果的「徠卡人像大師鏡頭」軟體功能，並且可選擇「徠卡經典」與「徠卡生動」兩種攝影風格，在維持成像的色彩準確性與對比度中，提供了更多對美學探索的可能性，其他還包含徠卡濾鏡、徠卡水印和徠卡經典快門聲等介面功能。

▲小米13系列搭載徠卡技術合作相機系統與1吋感光元件設計

▲由國際攝影名人堂的知名攝影大師、徠卡名人堂獎 (Leica Hall of Fame Award)首位得獎者、徠卡形象大使Steve McCurry分享此次以小米13 Pro拍攝體驗

此外，透過小米影像大腦軟體系統，搭配Xiaomi ProFocus運動追焦功能，可鎖定特定的運動被攝主體，將瞬間畫面清晰地定格在觀景窗內，進一步捕捉瞬間影像。在Pro專業模式下，更能自由手動調整拍攝參數，並且支援Adobe 10-bit RAW DNG拍攝與Adobe色彩描述檔，藉此對應後續以Adobe Photoshop、Lightroom等軟體後製彈性。

在拍攝影片上，小米13系列更支援Dolby Vision影像創作，可透過鮮豔色彩、鮮明對比度和豐富細節拍攝4K超級夜景影片，同時可藉由HyperOIS超級光學防手震，確保在白天或晚上等環境下，登能以高品質細膩度與穩定度紀錄。

小米13 Pro與小米13均提供3次Android系統主要升級，以及5年安全性更新，另外更提供高達2TB的Google One雲端空間6個月免費試，並且提供長達6個月YouTube Premium免費試用，兩款手機更支援Android數位汽車鑰匙功能，讓用戶能與親人分享數位汽車鑰匙，可解鎖、鎖定或啟動支援此功能的車輛。

小米此次也同步宣布將針對國際版機種釋出新版MIUI 14操作介面，並且強調採用更安全操作架構設計，同時以更開放形式與更多市場夥伴合作，另外也針對操作體驗進行最佳化調整，其中包含與連接設備快速互動、交換資料等應用功能。

重量僅171公克的小米13 Lite同步亮相

而此次同步推出的小米13 Lite，則搭載Snapdragon 7 Gen 1處理器，搭配支援120Hz畫面更新率的AMOLED螢幕與4500mAh電池容量，並且支援67W超級快充，機身僅有7.23mm薄度與171公克重量。

另外，在視訊鏡頭部分則搭載3200萬畫素超廣角鏡頭與800萬畫素景深鏡頭，藉此對應自然自拍散景效果，並且能配合超廣角鏡頭自動識別入鏡人數自動切換拍攝視角範圍，另外更支援自拍變焦、化妝鏡與小米自拍柔光燈等功能。

▲小米13 Lite

▲小米13 Lite盒裝內容

至於此次同步推出的小米生態鏈產品，還包含新款耳機Xiaomi Buds 4 Pro、智慧手錶Xiaomi Watch S1 Pro，以及小米電動滑板車4 Ultra。

將於3月8日在全球市場開賣，台灣預計3月中旬推出

小米13 Pro將在全球市場推出12GB記憶體+256GB儲存容量、12GB記憶體+512GB儲存容量兩種規格版本，建議售價將從1299歐元起跳。而小米13則提供8GB記憶體+256GB儲存容量、12GB記憶體+256GB儲存容量兩種規格版本，建議售價從999歐元起跳。

而小米13 Lite則提供8GB記憶體+128GB儲存容量、8GB記憶體+256GB儲存容量兩種規格版本，建議售價從499歐元起跳。

小米13系列將於3月8日起在全球各市場陸續開賣，台灣市場預計引進小米13 Pro與小米13，另外也將引進小米13 Lite，預計在今年3月中旬正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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