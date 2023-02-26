《晶片法案》激勵？諾基亞手機製造商HMD將在歐洲建立生產基地

趕快享受2月最後的228連假吧！知名手機業者在228連假期間推出手機限時優惠活動，各大廠牌如蘋果（Apple）、三星（Samsung）、小米都有購機折扣，其中以三星手機下殺幅度最高，便宜了8910元，而小米的指定款手機也5千有找，蘋果iPhone 14系列從平價版到Pro版，也有1千至3千不等的折扣優惠。

2023-02-25 12:43