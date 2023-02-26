《晶片法案》激勵？諾基亞手機製造商HMD將在歐洲建立生產基地
集微網消息，諾基亞手機製造商HMD表示，今年正在開發將5G設備生產引入歐洲的能力和流程。
據路透社報導，HMD在一份新聞稿中指出，為在歐洲製造和測試智慧型手機的第一階段，該公司正在與多家IT安全合作夥伴進行軟件修改和全面測試。不過該公司並未透露歐洲的具體建廠地點。
據悉，歐洲沒有大規模的智慧型手機製造工廠，因為包括蘋果和三星在內的大型公司都在亞洲生產手機，以降低成本。而歐盟一直在鼓勵企業在關鍵行業設廠，出台相關法律並提供補貼，就像歐盟在半導體領域出台的《歐洲晶片法案》一樣。HMD首席營銷官Lars Silberbauer表示，「雖然我們不能討論具體的歐洲補貼，但我們與歐洲公共和私營部門的多方合作，倡導歐洲的製造和研發。」
HMD於2016年與諾基亞簽署了一份為期10年的獨家授權協議，生產諾基亞品牌的智慧型手機和平板電腦。
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