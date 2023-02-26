以5奈米製程打造 三星推出中階手機處理器

三星雖然未在今年度推出新款旗艦定位處理器，但依然針對中階手機應用需求，推出新款Exynos 1380與Exynos 1330中階定位處理器，兩款處理器軍以三星5nm製程技術打造，並且整合5G連網通訊功能。

其中，Exynos 1380採用4組運作時脈達2.4GHz的Arm Cortex-A78 CPU，另外搭配4組運作時脈為2.0GHz的Arm Cortex-A55 CPU，相比先前推出的Exynos 1280處理器約提升40%運作效能，多核心處理效能則提高30%，並且在顯示功能部分搭載Mali-G68 MP5 GPU，而NPU人工智慧運算元件效能也提升至4.9TOPS。

記憶體支援LPDDR4x/5規格，儲存元件則支援UFS 3.1，螢幕則支援Full HD+顯示解析度與144Hz畫面更新率。5G連網通訊部分則支援6GHz以下與毫米波頻段，最高分別提供3.79Gbps與3.67Gbps下載速度，另外也支援GPS、GLONASS、北斗與Galileo衛星定位。

相機部分最高支援2億畫素單鏡頭拍攝，在6400萬畫素規格則可實現零快門延遲拍攝功能，支援HDR與數位防震設計，並且能透過人工智慧識別影像中的物體進行辨識，同時最佳化拍攝效果，錄影方面則支援最高4K/30fps影片格式。

至於Exynos 1330則可視為Exynos 1280簡化版本，同樣採「2+6」組核心配置，分別採用2組運作時脈為2.4GHz的Cortex-A78 CPU，以及4組運作時脈為2.0GHz的Cortex-A55 CPU，顯示部分則僅配置Mali-G68 MP2 GPU，並且取消採用NPU設計，記憶體同樣支援LPDDR4x/5規格，儲存元件則額外支援UFS 2.2/3.1，螢幕同樣支援Full HD+顯示解析度與144Hz畫面更新率。

連網通訊部分則僅支援6GHz以下5G網路頻段，最高對應2.55Gbps下載速度，衛星定位功能則支援GPS、GLONASS、北斗與Galileo系統。

而相機功能則最高可支援1億畫素單鏡頭拍攝功能，可在3200萬畫素規格下實現零快門延遲拍攝，支援數位防震，以及透過iDCG機器學習進行HDR運算，另外則是支援最高4K 30fps影片錄製。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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