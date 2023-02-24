再忍一下！蘋果iPhone 15系列「特別色」曝光 Pro版質感UP果粉更想買
蘋果（Apple）每年的iPhone系列都有特殊色可挑選，像是iPhone 12 Pro的「太平洋藍」、iPhone 13 Pro的「天峰藍」和「松嶺青色」、iPhone 14 Pro的「深紫色」。日前網路也曝光今年將推出的iPhone 15系列的顏色，甚至還有色碼可供參考，讓國外網友驚訝「這次怎麼那麼多外洩資訊」。
據《9to5mac》報導，據消息人士揭露iPhone 15系列中的平價版iPhone 15和iPhone 15 Plus傳出正在測試淺藍色（light blue）和粉紅色（pink）外觀的手機，色碼為：
淺藍色：#0DB1E2（RGB為13,177,226）
粉紅色：#CE3B6C（RGB為206,59,108）
而iPhone 15 Pro系列則傳出會推出更深的暗紅色（dark red），又有人稱「深褐色（dark sienna）」，色碼為#410D0D（RGB為65,13,13），網路上也可見這三種顏色的模擬圖，但相信蘋果在未來最終版本的顏色會更精緻。
綜合iPhone 15 Pro系列的傳言，除了有深紅色配色外，機身部份將有更薄的邊框、圓潤的邊角、鈦金屬打造外殼、Type-C接頭、以及疑似會有潛望式鏡頭等。不過由於離9月登場還有7個月的時間，該名人士也提醒之後還是會發生變化。
但iPhone 15 Pro有暗紅色配色消息一出引來果粉討論，果粉表示，這次一定買、「看起來很像葡萄酒」、「這次看起來會成為最好的iPhone」、「我希望是海軍藍色」，但也有人驚訝，iPhone 15系列距離發表還有7個月，竟有這麼多外洩消息感到意外。
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