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iPhone 15標準版正面圖曝光 外觀無太大變化

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消息人士「Unknownz21」在推特上分享了iPhone 15標準版的真機早期圖片。圖／翻攝自Unknownz21推特
消息人士「Unknownz21」在推特上分享了iPhone 15標準版的真機早期圖片。圖／翻攝自Unknownz21推特

集微網消息，據MacRumors報導，消息人士「Unknownz21」今（23）日在推特上分享了iPhone 15標準版的真機早期圖片。

下圖展示了iPhone 15底部的USB-C端口，驗證了Type-C正在取代蘋果自2012年以來用於每部iPhone的Lightning端口。由於iPhone 15中實施的充電端口法，整個iPhone 15系列將過渡到USB-C。

從下圖可看出‌iPhone 15的正面，機身與‌iPhone 14相比在設計上沒有什麽變化。MacRumors指出，有傳言稱除了iPhone 15 Pro機型之外，14 Pro/14 Pro Max引入的「動態島」還將出現在‌iPhone 15/15‌ Plus機型上。圖像中的設備是早期的‌iPhone 15‌，蘋果其稱為 D37，雖然不太可能對設計進行更改，但有可能。

MacRumors指出，該圖像被編輯為較低質量，這使得來源很難追蹤。

本月早些時候，Unknownz21分享了一張iPhone 15 Pro的真機圖片，但僅限於USB-C端口，不過也可以看出設計更改的詳細信息，例如更深的曲線。MacRumors預計iPhone 15不會發生這些變化，除了延續iPhone 14風格的設計外，iPhone 15還將配備A16晶片、Wi-Fi 6和高通X70調製解調器。

iPhone 15 iPhone 14

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