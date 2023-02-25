三星Galaxy S23新機才沒幾天就見「低價拋售潮」！內行曝暗黑動機：新iPhone也會
三星（Samsung）Galaxy S23系列新機才剛上市，卻有網友意外發現「PTT湧現拋售潮」讓他大感意外，且價格多數以低於市價2至3千的價格在賣；貼文曝光後便釣出許多內行人透露這波新品拋售潮的背後真相。
這名網友透過PTT發文，表示明明S23系列新機才剛上市，「為什麼隔壁版一堆人在賣全新為拆封S23 Ultra啊？」仔細觀察還發現兜售者非但沒有圖利回饋金優惠，更將新品以低於市價2至3000元低價拋售。
這波操作讓原PO看了直呼認真看不懂，「以前沒那麼關心手機預購，但也沒發現過這現象，還是每支旗艦新上市都會這樣？」
貼文曝光後引起PTT熱議，有人就留言表示「你第一天上PTT喔？（蘋果）iPhone剛上市更多這種現象啊」、「先跑先贏啊～等跳水要讓利賣也來不及了」、「賣的人不是傻子，一定是有利可圖，只是你不懂賺法而已」、「很多動機啊…養卡、湊年費額度、哩程之類的，反正不管理由是什麼，一定不會賠錢賣」。
不少內行人也紛紛跳出來透露「有利益才會跳水賣，實際拿到的價格就是比你看到的低」、「比排隊少賺一點，你有心也可以」、「官網買S23U還沒搶銀行折扣、沒算預購禮就回饋7千多了…」、「在momo搶到回饋約1萬2，降個2、3千（賣）而已…」、「現在不賣等跳水就只能賤價賣了」。
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