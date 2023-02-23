電信業者會關閉5G基地台？ 鄉民實測「半夜時段網速」結局曝光
為推動5G網路普及率，電信業者紛紛祭出優惠資費方案，吸引消費者升級通訊規格。不過，近日一名使用台灣之星的網友卻意外發現，他明明有申辦5G網速，但到了半夜時段卻都只剩下4G網速，此現象引起PTT鄉民關注討論。
這名網友在PTT以「台灣之星半夜會關5G基地台？」發文，他最近發現半夜滑手機訊號都只剩下4G，5G訊號根本收不到，在同個地點實測後也確實發現下午1點多可連線5G網路，但凌晨2點多卻只能偵測到LTE訊號，讓他不禁質疑「明明辦了5G，半夜卻只能用4G，這樣可以找NCC申訴嗎？求解～」
貼文一出，不少有經驗的網友紛紛留言透露「要看地區，我在新竹全天都有5G，桃園半夜會關」、「各家都會啊，只是看關到什麼程度而已」、「會，我台灣之星平常滿格，晚上會直接剩一格（同地點）」、「中華（電信）比較少關」。
原PO事後也回文更新，台灣之星客服表示由於原PO住處附近的5G基地台會在夜間施工，幾日後便開放部分基地台使用，最終原PO也解決凌晨無法使用5G網路的問題。
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