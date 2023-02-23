快訊

穩了！台股今年以來漲9％ 金管會取消有條件式禁空令

獨／到底誰同意？新竹棒球場去年5月排水測試現積水 7月卻照樣開打

缺蛋危機延燒！雲林斗六西市場有平價白蛋 業者卻搖頭吐現況

電信業者會關閉5G基地台？ 鄉民實測「半夜時段網速」結局曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
為推動5G網路普及率，電信業者紛紛祭出優惠資費方案，吸引消費者升級通訊規格。圖／聯合報系資料照片
為推動5G網路普及率，電信業者紛紛祭出優惠資費方案，吸引消費者升級通訊規格。圖／聯合報系資料照片

為推動5G網路普及率，電信業者紛紛祭出優惠資費方案，吸引消費者升級通訊規格。不過，近日一名使用台灣之星的網友卻意外發現，他明明有申辦5G網速，但到了半夜時段卻都只剩下4G網速，此現象引起PTT鄉民關注討論。

這名網友在PTT以「台灣之星半夜會關5G基地台？」發文，他最近發現半夜滑手機訊號都只剩下4G，5G訊號根本收不到，在同個地點實測後也確實發現下午1點多可連線5G網路，但凌晨2點多卻只能偵測到LTE訊號，讓他不禁質疑「明明辦了5G，半夜卻只能用4G，這樣可以找NCC申訴嗎？求解～」

圖為網友實測台灣之星網速結果。圖／取自PTT
圖為網友實測台灣之星網速結果。圖／取自PTT

貼文一出，不少有經驗的網友紛紛留言透露「要看地區，我在新竹全天都有5G，桃園半夜會關」、「各家都會啊，只是看關到什麼程度而已」、「會，我台灣之星平常滿格，晚上會直接剩一格（同地點）」、「中華（電信）比較少關」。

原PO事後也回文更新，台灣之星客服表示由於原PO住處附近的5G基地台會在夜間施工，幾日後便開放部分基地台使用，最終原PO也解決凌晨無法使用5G網路的問題。

PTT 台灣之星 5G 4G NCC

延伸閱讀

微軟牽手任天堂引爆電玩震撼彈 資深玩家見「時機點」曝背後動機：鋪這條路

被ChatGPT認證是有爭議公眾人物 馬斯克貼「2符號」回應了

臉書觸及率集體慘跌 他揭穿祖克柏陰謀「就是要你乖乖付錢」

使用雙螢幕是標配嗎？釣鄉民揭「三螢幕」境界：真的剛剛好

相關新聞

電信業者會關閉5G基地台？ 鄉民實測「半夜時段網速」結局曝光

為推動5G網路普及率，電信業者紛紛祭出優惠資費方案，吸引消費者升級通訊規格。近日一名使用台灣之星的網友意外發現，他明明有申辦5G網速，但到了半夜時段卻都只剩下4G網速...

遠傳與愛立信簽MOU 推動5G再下一城

遠傳超前部署B5G（Beyond 5G），插旗下一代技術發展，今天宣布與愛立信簽訂合作備忘錄（MOU），攜手推動5G邁向...

莫貪小便宜！ 免費試用填Google表單常被詐出個資外洩

生成式AI如ChatGPT的成熟，讓大量的可疑資訊與農場文章產製成本大幅下降，假訊息反而更氾濫。信任科技業者Gogolo...

軟體不更新產品就殘廢！華爾街日報：科技產品「牛奶化」

你有沒有這種感覺？iPhone是你買的，但它能用多久，卻是由蘋果決定。

Z世代文化！iPhone藍色泡泡圈粉 Android綠色泡泡被嫌

金融時報報導，蘋果（Apple）在美國Z世代的勢力龐大，年輕消費者甚至擔心沒拿iPhone會遭到社交排擠，這使得蘋果在市...

果粉怨更新iOS 16.3.1狂噴電是真的！實測這代iPhone續航力砍半小時

iOS 16.3.1更新版本釋出後疑似爆出災情，搶頭香升級的果粉們紛紛抱怨「一直在掉電」，更有苦主明明沒碰手機卻狂掉7%電量。國外測評YouTube頻道「iAppleBytes」日前針對iOS 16.

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦