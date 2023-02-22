軟體不更新產品就殘廢！華爾街日報：科技產品「牛奶化」

摘要 1. 隨著手機、電視、家電等智慧設備越趨普遍，網路和軟體已成不可或缺，產品的壽命，掌握在製造商手中。 2. 當設備連結越多軟體、越不能沒有網路，就會越仰賴製造的公司。換言之，即使某產品被保護得很好，只要製造商一聲令下，它就會壽終正寢。 3. 對消費者而言，得需要更頻繁購買新產品、花更多錢升級功能；對企業而言，如蘋果等推出自助修繕服務，延長手機壽命效果也有限。

你有沒有這種感覺？iPhone是你買的，但它能用多久，卻是由蘋果決定。

今年1月，知名雲端無線攝影機Arlo突然宣布調整「生命週期結束政策（EOL）」，4月起將停止支援4年之前製造的舊裝置，代表消費者會失去招牌的7天免費雲端空間、韌體、安全性更新等功能。消息一出，引爆眾怒。

當家電、3C產品都加上「智慧」兩字，產品壽命，已經不是花錢買產品的你能決定！你的電視，可能某天因App不再支援，無法播你最愛的串流節目；你的空氣清淨機，可能因為軟體無法更新，再也不能清理髒空氣……。

你買的產品不是你的產品？

過去CD播放器、DVD等裝置，我們可以用十幾年壞掉再淘汰。現在，隨著手機、電視、家電等智慧設備越趨普遍，網路和軟體已不可缺，不管有沒有每月訂閱服務制，消費者都受制於製造商。

「這根本是虛假廣告！」在俄亥俄州經營寵物寄養服務機構的克拉姆（Jodi Clum）憤怒表示。

因為她買了5年、用來監看動物的26個攝影機，系統將不再支援更新，而且Arlo反而鼓勵她升級到付費計畫，如每月支付13美元、或另購裝置來處存雲端資料。她根本負擔不起這筆額外開銷，直呼當初包裝寫的好處，根本騙人。

買家的憤怒席捲了各大論壇與社群平台之後，Arlo在40天後態度髮夾彎，表示會繼續提供免費雲端空間服務、延長軟體支援時間。不過，也有人覺得改變來的太晚，對品牌失去信任，坦言：「我已經離開了，再也不會買Arlo產品。」

產品性能保養再好，也無法延長使用時間

《華爾街日報》指出，當設備連結越多軟體、越不能沒有網路，就越依賴製造商。

換言之，即使某產品毫髮無傷、運作良好，只要製造商一聲令下「不更新」，它就壽終正寢。

事實上，過去2年來，歐盟與德國政府都在倡議延長手機使用年限，要求製造商提供5至7年的安全性更新服務，以保護環境。根據紐時報導，目前iPhone約有5年的系統更新支援週期，Android系統則只有大約2年。

然而，政策的逆風在於企業。包含蘋果、Google、三星等大企業在內的數位行業倡導團體DigitalEurope表示，希望安全性更新服務的提供時間，只限於3年。

企業不想製造長久存在的商品，不僅嚴重打擊企業的ESG標準（環境、社會、公司治理），而且即便蘋果等大廠推出自助修繕服務，允許消費者使用原廠工具，維修電池、相機、螢幕等硬體零件，延長手機壽命的效果仍有限。當軟體不再支援，等於變相鼓勵消費者直接買新的。

《華爾街日報》諷刺，從現在起，智慧設備可能也要仿效牛奶和麵包，在包裝上附註使用期限。或許，精打細算的消費者，下手購買之前得開始習慣詢問：「這（指軟體系統）何時會停止運作？」

資料來源：WSJ、Engadget、AARP、紐約時報

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