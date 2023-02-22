苦主用Lightning接頭「狂燒焦」找嘸原因崩潰了 內行人揭背後真相：誤會大了！
你平常使用的Lightning接頭狀態如何呢？有網友發文抱怨，長時間使用的Lightning接頭竟然「經常燒焦」，常會因為這樣的「燒焦」導致接觸不良，讓他這5年以來至少換了4條Lightning線。原PO因此好奇，是否要直接改用Magsafe等無線充電方式才可以解決問題？貼文引來許多網友討論。
一名網友在PTT iOS版表示，自己從2017年從Android陣營跳槽到iPhone後，大致上相當滿意，但「Lightning接頭」卻常常困擾著他。原PO說自己經常因為「Lightning接頭燒焦」而更換充電線，使得他這5年來已經更換了4條Lightning線。
原PO回想自己的使用習慣，不僅沒有讓接頭與手機端碰到水，也沒有在洗手時或下雨天使用手機的習慣，但Lightning接頭仍會在使用一陣子後「燒焦」而接觸不良，他也試著用尖銳物去刮除「焦掉的地方」但很難刮掉，因此好奇是否要購買Magsafe或其他行動電源來解決問題。
有內行網友透露，這個變色狀況並不是燒焦，而是「銅氧化」，因為若是燒焦，整條電線應該就無法使用；也有網友專業解釋，氧化後因「表面阻抗增加」因而導致充電時該處升溫，接著「更容易氧化」。
而其他網友也紛紛表示自己沒有遇過該狀況，並建議原PO檢視自己居住環境，可能會因潮濕的狀況而導致此現象發生。
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