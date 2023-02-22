Galaxy S23系列開放取貨 三星：Galaxy S23 Ultra預購量佔75%

三星昨（21）日開放首波完成預購Galaxy S23系列機種的消費者優先取貨，從2月7日開放預購以來便吸引超過263名消費者預購，三星更向預購Galaxy S23 Ultra加碼提供最高新台幣3000元等值郵政禮券排隊禮。

針對此次Galaxy S23系列機種在台預購情況，三星行動通訊事業部總經理陳啟蒙表示今年預購情況符合預期，其中在線下通路預購量成長約20%，線上通路預購量則增加40%，主因在於此次推出的Galaxy S23系列同樣著重相機功能更新，同時也加上採用由台積電打造的Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy處理器，因此吸引眾人預購。

而在此次預購佔比中，Galaxy S23 Ultra從原本預期70%增加至實際的75%，主因在於吸引更多原本使用Galaxy Note系列機種用戶，加上此次引進1TB儲存容量規格也吸引不少用戶換機，至於Galaxy S23+與Galaxy S23的預購佔比則分別為15%、10%。

若以顏色來看，預購選擇綠色款式比例超過30%，而新增加的紫色則接近30%，其他黑色與白色款式則各為20%。至於從Galaxy S23系列機種產品生命週期的銷售佔比分布來看，Galaxy S23 Ultra、Galaxy S23+與Galaxy S23預期分別會以65%、20%及15%比例呈現。

對於台灣市場日後是否引進像是在南韓市場推出的特殊聯名款組合，或是Bespoke Edition款式，陳啟蒙表示目前會持續向總部爭取，但目前暫時還沒有進一步消息，但強調會持續在台灣市場強化服務，另外也說明會持續擴展校園展店，強化與更多學生族群互動。

另外，陳啟蒙也說明今年依然會推出Galaxy A系列與Galaxy M系列機種，但在整體分布會重新作調整，同時也強調今年在台引進機種都會是5G連網規格，不再引進4G連網產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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