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售價曝光！OPPO開攻「億級畫素」手機市場 Reno 8T於25日登台亮相

聯合新聞網／ 楊又肇

OPPO宣布推出旗下首款搭載億級畫素相機的Reno 8T，採用120Hz 3D曲面螢幕、67W SUPERVOOC超級閃充，以及4800mAh大電量設計，並且以親民價格銷售，分別推出晨光金與午夜黑兩款配色，提供8GB記憶體與128GB儲存容量、8GB記憶體與256GB儲存容量兩種規格，建議售價分別為新台幣12990元與14990元，預計於2月25日起開賣。

Reno 8T首度搭載1億800萬畫素超清晰主鏡頭，並且採用NonaPixel Plus技術與OPPO超清晰人像演算法，藉此捕捉高清細節相片，更提供更多創意剪裁與編輯的可能性，另外則配備40倍微距鏡，以及200萬畫素景深鏡頭，視訊鏡頭則採3200萬畫素規格，透過人工智慧技術模擬類單眼景深人像效果，以及保留自然色彩等美化功能，甚至能透過HDR拍攝功能確保背光拍攝表現。

螢幕則採6.7吋、120Hz畫面更新率與雙側曲面設計，背蓋則採用OPPO Glow晶鑽工藝，除了增添閃閃發光的水晶效果，更提供防刮、耐磨且不沾指紋特性，機身則採7.7mm薄度設計與171公克重量設計。

硬體規格則採用Qualcomm Snapdragon 695處理器、支援67W SUPERVOOC超級閃充與4800mAh電池容量，本身可在5分鐘內充入可觀看3.5小時影片的電量，並且能在30分鐘內充入80%電量，更支援反向充電功能。至於記憶體除了本身內建8GB容量，更可藉由內建8GB儲存容量擴展記憶體，藉此對應更高記憶體容量需求的app使用。

作業系統則採用Color 13操作介面，強調配備五重權限防護，用戶可以清楚地控制手機上的隱私權設定，並且通過ISO27001，ISO27701，ePrivacy和TRUSTe權威隱私安全認證確保資料安全，更搭載一鍵即可自動模糊聊天擷圖中的使用者姓名、大頭貼等隱私內容。

Reno 8T預計在2月25日正式上市，3月1日起更將在中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、神腦國際等電信門市通路銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

OPPO 曲面螢幕 相機 120Hz 處理器

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