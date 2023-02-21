菜鳥果粉第一次買見iPhone螢幕翹起 工程師1動作害他差點噴4千
蘋果信仰價值不足⋯請儲值？近日一名生平首次購買iPhone的網友發文抱怨，買了iPhone SE回來沒有特別檢查，之後才發現螢幕有一角翹起，在保固期限內向蘋果直營店反映，對方卻只是「壓回去」，也未提醒任何損壞風險，直到最近回門市換電池才被告知拆卸可能會造成螢幕損壞、代價至少4千元，讓他當場氣炸。
原PO在爆廢公社發文抱怨，他為了「小尺寸」需求而第一次購買iPhone手機，但當初購買時未特別注意，但後來才發現iPhone SE螢幕「有一角翹起」，在保固期限內拿到蘋果直營店反映更換，工程師也只是壓回去而已，並未提到螢幕風險，也沒有更換新螢幕。
直到最近，原PO回到門市要更換iPhone電池，對方才提起「螢幕翹起可能會造成拆卸螢幕時引發螢幕損壞或裝不回的風險」，面對更換新螢幕至少花費4千元的鉅額代價，門市人員告知原PO需要同意承擔風險才願意進一步拆卸。
這讓原PO傻眼直呼「這跟『貨物售出，既不負責』有什麼差別？」由於蘋果官方無預警公告3月起更換電池要「調漲800元」，讓他更增怨氣，怒喊預約電池已經超難約了，好不容易預約到卻換來一肚子氣，「我看以後還是買紅米這類安卓手機就好，蘋果太高貴了，養不起啊⋯」。
貼文一出，許多網友也加入討論，直言「買機容易養機難啊！」、「其實很多人在罵是因為他們自己沒遇到，拿到機王才會知道花錢受罪，當然機子正常還是很好用的！」，也有人建議「外面換副廠的電池就好」、「為啥不去外面維修就好？保固不保固我覺得沒差」、「原廠換當然會這樣，找一般手機維修行吧，又快又便宜」。
但也有人笑回「等你用回安卓系統才知道蘋果好」、「我以前用安卓一年到就死機，換了一次蘋果用15年撐到現在，真心覺得很猛 」、「蘋果就是買信仰的，你信仰不足，就是不要買蘋果」。
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