早鳥搶先預購三星Galaxy S23等到哪天才到貨？鄉民集體爆卦「集中在這2天」

三星（Samsung）Galaxy S23系列手機於7日展開預購，並在24日正式上市，不少三星粉趕緊手刀下訂，期待搶先領取預購好康之外，更想趕緊開箱見到S23真身！

近日許多預購Galaxy S23的網友在PTT發文互助，原來大家都相當期待S23出貨進度，期待搶先第一批開箱體驗。一名網友18日貼出查詢出貨進度傳送門供其他用戶查詢，不少人曬出查找結果，實際有約22名預購網友PO出物流出貨進度，其中有逾10人的訂單顯示會在21、22日送達，更有人顯示最早會在18日送達；不過，截至20日出稿為止，仍未見貼文留言處傳出有人到貨的消息。

對於早鳥搶在第一刻下訂卻遲遲未發貨，有人就推測原因，「其實貨早就在三星智慧館了，只是配合官方不能先給」、「我的預購禮也到智慧館了！只是店員說這次是領機時一起給」，也有人認為加上配送工作日2至3個工作日的關係，出貨方或許會扣到20號才啟程（發貨），只是系統預先壓一個送達日而已。

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