iPhone將朝「全觸控摺疊」手機前進？ 新草圖曝光：沒有任何按鍵
iPhone似乎逐漸往全觸控摺疊機方向前進。近日傳出Apple在美國成功取得新摺疊機專利，將採取「全機觸控」的方式控制相機、音量等功能，還可能會有不同的輸入端來操控麥克風、觸控板等配件。
Apple於美國新取得了摺疊機的專利，編號為 US011579722B2，其正式名稱為「 Foldable Electronic Device （可摺疊式電子裝置）」，從其文件來看，全機沒有任何一個案件，並且整個機體似乎都是觸控螢幕。
從整個機體來看，機體側邊似乎可以調整音量，使用者也可以透過觸碰的方式取代所有機械按鍵，透過草圖還可以看見不同的輸入孔，似乎亦可透過多元的輸入端達到操控麥克風、觸控板等配件，使手機有更廣泛應用。
根據《ezone》報導，摺疊式Apple手機可能於 2025 年上市，且iPhone該款手機的螢幕尺寸將在7.3吋至7.6吋之間，屆時亦有可能加入 Apple Pencil 支援，值得許多果粉期待。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【有圖】可以色色？他秀三星Galaxy S23 Ultra強大1功用 網笑：突然不想買iPhone了
📢 【周報】奎丁洗泰國泡泡浴羞羞der、《英雄聯盟》鎖VPN挽民心
📢 【懶人包】你預購三星S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言