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iPhone將朝「全觸控摺疊」手機前進？ 新草圖曝光：沒有任何按鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone也將迎來摺疊機？新專利中顯示可能的摺疊機樣貌草圖。圖為示意圖。截自Twitter
iPhone也將迎來摺疊機？新專利中顯示可能的摺疊機樣貌草圖。圖為示意圖。截自Twitter

iPhone似乎逐漸往全觸控摺疊機方向前進。近日傳出Apple在美國成功取得新摺疊機專利，將採取「全機觸控」的方式控制相機、音量等功能，還可能會有不同的輸入端來操控麥克風、觸控板等配件。

Apple於美國新取得了摺疊機的專利，編號為 US011579722B2，其正式名稱為「 Foldable Electronic Device （可摺疊式電子裝置）」，從其文件來看，全機沒有任何一個案件，並且整個機體似乎都是觸控螢幕。

iPhone在申請專利中的文件中曝光了未來可能的摺疊機樣貌。截自專利申請書
iPhone在申請專利中的文件中曝光了未來可能的摺疊機樣貌。截自專利申請書

iPhone在申請專利中的文件中曝光了未來可能的摺疊機樣貌。截自專利申請書
iPhone在申請專利中的文件中曝光了未來可能的摺疊機樣貌。截自專利申請書

iPhone在申請專利中的文件中曝光了未來可能的摺疊機樣貌。截自專利申請書
iPhone在申請專利中的文件中曝光了未來可能的摺疊機樣貌。截自專利申請書

iPhone在申請專利中的文件中曝光了未來可能的摺疊機樣貌。截自專利申請書
iPhone在申請專利中的文件中曝光了未來可能的摺疊機樣貌。截自專利申請書

從整個機體來看，機體側邊似乎可以調整音量，使用者也可以透過觸碰的方式取代所有機械按鍵，透過草圖還可以看見不同的輸入孔，似乎亦可透過多元的輸入端達到操控麥克風、觸控板等配件，使手機有更廣泛應用。

根據《ezone》報導，摺疊式Apple手機可能於 2025 年上市，且iPhone該款手機的螢幕尺寸將在7.3吋至7.6吋之間，屆時亦有可能加入 Apple Pencil 支援，值得許多果粉期待。

專利 Apple 觸控 iPhone

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