手機究竟該不該貼「鏡頭貼」？ 掀網正反兩方論戰
你的手機有貼鏡頭貼嗎？一名網友相當苦惱這個問題，並貼出兩方論點。支持方認為多一層保護較安全，且如果鏡頭真的破了，要修復不是一筆小錢；反對方則認為，鏡頭貼恐影響畫質，且可能有入塵疑慮，相較之下買保護鏡頭的殼較好，引發兩方討論。
一名網友在Dcard Apple版發文，表示自己前陣子剛拿到iPhone 14不久，手機就直接掉在馬路上，原本以為「完蛋了」，結果拿起來後發現僅有鏡頭邊框出現些微刮痕，完全不影響拍照，但仍相當心疼。
這起事件開始讓原PO思考，手機究竟該不該貼鏡頭貼？原PO貼出支持方論點，認為「單眼相機」都已經有相應的保護了，更何況是手機。且鏡頭貼便宜，若是摔破了還可以再換，但若是鏡頭本身破了，維修將不是一筆小錢。
而原PO也貼出反對方看法，認為貼上鏡頭貼後勢必會影響畫質，相較之下，買防摔手機殼貨保護鏡頭的殼還更為重要，甚至某些鏡頭貼還有入塵的困擾，將影響拍照品質。
支持「不貼」的網友認為，買鏡頭貼根本是「智商稅」，手機殼買墊高一點的就可以避免鏡頭破損，且貼了鏡頭貼後也會很醜，影響手機美觀；而支持「貼」的網友則大多都有摔破手機鏡頭的經驗，且實際使用鏡頭貼後也沒有非常影響畫質，反而某次摔了手機後「保護貼破了，鏡頭沒事」。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【有圖】可以色色？他秀三星Galaxy S23 Ultra強大1功用 網笑：突然不想買iPhone了
📢 【周報】奎丁洗泰國泡泡浴羞羞der、《英雄聯盟》鎖VPN挽民心
📢 【懶人包】你預購三星S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言