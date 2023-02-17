手機究竟該不該貼「鏡頭貼」？ 掀網正反兩方論戰

你的手機有貼鏡頭貼嗎？一名網友相當苦惱這個問題，並貼出兩方論點。支持方認為多一層保護較安全，且如果鏡頭真的破了，要修復不是一筆小錢；反對方則認為，鏡頭貼恐影響畫質，且可能有入塵疑慮，相較之下買保護鏡頭的殼較好，引發兩方討論。

一名網友在Dcard Apple版發文，表示自己前陣子剛拿到iPhone 14不久，手機就直接掉在馬路上，原本以為「完蛋了」，結果拿起來後發現僅有鏡頭邊框出現些微刮痕，完全不影響拍照，但仍相當心疼。

這起事件開始讓原PO思考，手機究竟該不該貼鏡頭貼？原PO貼出支持方論點，認為「單眼相機」都已經有相應的保護了，更何況是手機。且鏡頭貼便宜，若是摔破了還可以再換，但若是鏡頭本身破了，維修將不是一筆小錢。

而原PO也貼出反對方看法，認為貼上鏡頭貼後勢必會影響畫質，相較之下，買防摔手機殼貨保護鏡頭的殼還更為重要，甚至某些鏡頭貼還有入塵的困擾，將影響拍照品質。

支持「不貼」的網友認為，買鏡頭貼根本是「智商稅」，手機殼買墊高一點的就可以避免鏡頭破損，且貼了鏡頭貼後也會很醜，影響手機美觀；而支持「貼」的網友則大多都有摔破手機鏡頭的經驗，且實際使用鏡頭貼後也沒有非常影響畫質，反而某次摔了手機後「保護貼破了，鏡頭沒事」。

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