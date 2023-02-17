快訊

澤倫斯基的戰爭週年專訪：烏克蘭寸土不讓、絕不妥協

一家人海灘驚見浮木長滿上千蠕動觸手！網曝稀有身分「地獄海鮮」值180萬

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

手機究竟該不該貼「鏡頭貼」？ 掀網正反兩方論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友猶豫手機是否該貼鏡頭貼，掀起網友正反討論。示意圖。路透
一名網友猶豫手機是否該貼鏡頭貼，掀起網友正反討論。示意圖。路透

你的手機有貼鏡頭貼嗎？一名網友相當苦惱這個問題，並貼出兩方論點。支持方認為多一層保護較安全，且如果鏡頭真的破了，要修復不是一筆小錢；反對方則認為，鏡頭貼恐影響畫質，且可能有入塵疑慮，相較之下買保護鏡頭的殼較好，引發兩方討論。

一名網友在Dcard Apple版發文，表示自己前陣子剛拿到iPhone 14不久，手機就直接掉在馬路上，原本以為「完蛋了」，結果拿起來後發現僅有鏡頭邊框出現些微刮痕，完全不影響拍照，但仍相當心疼。

這起事件開始讓原PO思考，手機究竟該不該貼鏡頭貼？原PO貼出支持方論點，認為「單眼相機」都已經有相應的保護了，更何況是手機。且鏡頭貼便宜，若是摔破了還可以再換，但若是鏡頭本身破了，維修將不是一筆小錢。

而原PO也貼出反對方看法，認為貼上鏡頭貼後勢必會影響畫質，相較之下，買防摔手機殼貨保護鏡頭的殼還更為重要，甚至某些鏡頭貼還有入塵的困擾，將影響拍照品質。

支持「不貼」的網友認為，買鏡頭貼根本是「智商稅」，手機殼買墊高一點的就可以避免鏡頭破損，且貼了鏡頭貼後也會很醜，影響手機美觀；而支持「貼」的網友則大多都有摔破手機鏡頭的經驗，且實際使用鏡頭貼後也沒有非常影響畫質，反而某次摔了手機後「保護貼破了，鏡頭沒事」。

Dcard 手機鏡頭 手機殼 iPhone 14

延伸閱讀

晶片領先1年？老iPhone對決新安卓恐怕再也贏不了 鄉民見實測狠酸：蘋果再擠嘛！

蘋果高價iPhone 14 Pro Max一支成本為何？比前一代「還貴」原因曝光

他棄三星手機後用蘋果iPhone驚呼「相見恨晚」！喜列7大愛不釋手理由

圖／果粉一定愛！蘋果超級隱藏版產品曝光 做10年員工才能拿到

相關新聞

手機究竟該不該貼「鏡頭貼」？ 掀網正反兩方論戰

你的手機有貼鏡頭貼嗎？一名網友相當苦惱這個問題，並貼出兩方論點。支持方認為多一層保護較安全，且如果鏡頭真的破了，要修復不是一筆小錢；反對方則認為，鏡頭貼恐影響畫質，且可能有入塵疑慮，相較之下買保護鏡頭的殼較好，引發兩方討論。

OPPO：順利解決螢幕轉軸設計問題才讓螢幕可凹折手機走入普及化

針對近期在國際市場，以及台灣市場宣布上市消息的OPPO Find N2 Flip，OPPO中國總部資深手機產品經理趙越接受訪談時，透露OPPO針對此款螢幕可凹折手機背後所投入設計想法，同時也分享目前OPPO在螢幕可凹折手機產品發展方向。

OPPO在台推出國際版Find N2 Flip，同步推出OPPO Echo Air 3耳機、薄霧紫款OPPO Pad Air

日前預告之後，OPPO宣布在台灣地區推出國際版Find N2 Flip，預計藉由螢幕可凹折手機吸引更多消費族群青睞。

研究：美國果粉多半到這裡買iPhone

蘋果公司的網路和實體門市，是iPad和Mac最主要的銷售管道，但在iPhone的銷量方面落後電信商。

他棄三星手機後用蘋果iPhone驚呼「相見恨晚」！喜列7大愛不釋手理由

一名始終都使用安卓（Android）的網友，在手機壞了之後選擇換蘋果（Apple）的iPhone 14 Pro使用，使用後列出了7大優點，並大嘆「不知道自己為何沒有早點換」，表達與iPhone相見恨晚的心情。

蘋果高價iPhone 14 Pro Max一支成本為何？比前一代「還貴」原因曝光

蘋果（Apple）的iPhone的售價經常相當高昂，然而其生產成本究竟多少？近日有資料顯示，一支價格新台幣3萬8900元的128GB iPhone 14 Pro Max，其物料的花費約台幣1萬4030元（美金464元），不到售價的一半。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦