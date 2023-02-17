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OPPO在台推出國際版Find N2 Flip，同步推出OPPO Echo Air 3耳機、薄霧紫款OPPO Pad Air

聯合新聞網／ 楊又肇

日前預告之後，OPPO宣布在台灣地區推出國際版Find N2 Flip，預計藉由螢幕可凹折手機吸引更多消費族群青睞。

採直向凹折設計的Find N2 Flip，在外側螢幕採用直向設計，並且對應更大顯示範圍，採3.6吋AMOLED顯示面板設計，方便檢視各類即時訊息、顯示QR Code、票卡，或是透過卡片形式檢視天氣、行事曆等app。

內部螢幕則採6.8吋設計，採用三星提供的E6等級AMOLED面板，解析度為Full HD+，支援120Hz畫面更新率，同樣獲得德國萊茵的40萬次使用壽命認證，一樣採用側面指紋辨識器設計。

凹折機構部分採水滴形設計，藉此讓折合後的螢幕維持更高密合，標榜對應40萬次折合使用次數，並且透過UTG玻璃保護螢幕，整體機身重量則是191公克，厚度為7.45mm，折合後的厚度則是16.02mm，分別在台提供天際黑、月曜紫兩款配色，並未引進金色款式。

至於內側螢幕採用視訊鏡頭為3200萬畫素、Sony IMX709感光源、以RGBW像素排列的視訊鏡頭，背面主相機則分別採用5000萬畫素、Sony IMX890感光元件設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，並且可配合凹折機構以不同角度進行拍攝，同樣也能配合外側螢幕以主相機進行自拍。

另外，相機拍攝表現部分，Find N2 Flip同樣藉由OPPO自行研發的MariSilicon X NPU，加上與哈蘇 (Hasselblad)合作的鏡頭技術，藉此對應更深邃的影像畫質表現。

硬體規格部分，Find N2 Flip採用聯發科的天璣9000+處理器，在台推出規格則採用8GB記憶體與256GB UFS 3.1儲存元件，電池容量則是4300mAh，支援44W有線快充。

建議售價部分，Find N2 Flip將以新台幣31990元價格銷售，預計從2月25日於台灣市場正式開賣，將從即日起至2月24日開放預購，並且將加贈OPPO Echo Air 3真無線耳機，同時計畫在2月25日至3月5日期間於華山文創園區華山劇院打造「大人的摺學屋」概念店，讓更多消費者實際體驗Find N2 Flip。

薄霧紫、冰釉白款式OPPO Echo Air 3耳機、薄霧紫款OPPO Pad Air平板同步登台

除了在台推出Find N2 Flip，此次OPPO也推出薄霧紫、冰釉白款式OPPO Echo Air 3耳機，同時也推出薄霧紫款OPPO Pad Air平板，並且升級4GB記憶體與128GB儲存容量。

OPPO Echo Air 3耳機建議售價為新台幣2099元，升級版OPPO Pad Air平板建議售價則是新台幣9990元，前者預計從3月3日起透過OPPO網路商店、官方指定網路購物通路開賣，4月1日起則會透過OPPO體驗店與電信通路銷售，而後者則會從2月25日起透過OPPO體驗店與神腦國際開賣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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