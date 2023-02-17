OPPO在台推出國際版Find N2 Flip，同步推出OPPO Echo Air 3耳機、薄霧紫款OPPO Pad Air
日前預告之後，OPPO宣布在台灣地區推出國際版Find N2 Flip，預計藉由螢幕可凹折手機吸引更多消費族群青睞。
採直向凹折設計的Find N2 Flip，在外側螢幕採用直向設計，並且對應更大顯示範圍，採3.6吋AMOLED顯示面板設計，方便檢視各類即時訊息、顯示QR Code、票卡，或是透過卡片形式檢視天氣、行事曆等app。
內部螢幕則採6.8吋設計，採用三星提供的E6等級AMOLED面板，解析度為Full HD+，支援120Hz畫面更新率，同樣獲得德國萊茵的40萬次使用壽命認證，一樣採用側面指紋辨識器設計。
凹折機構部分採水滴形設計，藉此讓折合後的螢幕維持更高密合，標榜對應40萬次折合使用次數，並且透過UTG玻璃保護螢幕，整體機身重量則是191公克，厚度為7.45mm，折合後的厚度則是16.02mm，分別在台提供天際黑、月曜紫兩款配色，並未引進金色款式。
至於內側螢幕採用視訊鏡頭為3200萬畫素、Sony IMX709感光源、以RGBW像素排列的視訊鏡頭，背面主相機則分別採用5000萬畫素、Sony IMX890感光元件設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，並且可配合凹折機構以不同角度進行拍攝，同樣也能配合外側螢幕以主相機進行自拍。
另外，相機拍攝表現部分，Find N2 Flip同樣藉由OPPO自行研發的MariSilicon X NPU，加上與哈蘇 (Hasselblad)合作的鏡頭技術，藉此對應更深邃的影像畫質表現。
硬體規格部分，Find N2 Flip採用聯發科的天璣9000+處理器，在台推出規格則採用8GB記憶體與256GB UFS 3.1儲存元件，電池容量則是4300mAh，支援44W有線快充。
建議售價部分，Find N2 Flip將以新台幣31990元價格銷售，預計從2月25日於台灣市場正式開賣，將從即日起至2月24日開放預購，並且將加贈OPPO Echo Air 3真無線耳機，同時計畫在2月25日至3月5日期間於華山文創園區華山劇院打造「大人的摺學屋」概念店，讓更多消費者實際體驗Find N2 Flip。
薄霧紫、冰釉白款式OPPO Echo Air 3耳機、薄霧紫款OPPO Pad Air平板同步登台
除了在台推出Find N2 Flip，此次OPPO也推出薄霧紫、冰釉白款式OPPO Echo Air 3耳機，同時也推出薄霧紫款OPPO Pad Air平板，並且升級4GB記憶體與128GB儲存容量。
OPPO Echo Air 3耳機建議售價為新台幣2099元，升級版OPPO Pad Air平板建議售價則是新台幣9990元，前者預計從3月3日起透過OPPO網路商店、官方指定網路購物通路開賣，4月1日起則會透過OPPO體驗店與電信通路銷售，而後者則會從2月25日起透過OPPO體驗店與神腦國際開賣。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【有圖】可以色色？他秀三星Galaxy S23 Ultra強大1功用 網笑：突然不想買iPhone了
📢 【周報】奎丁洗泰國泡泡浴羞羞der、《英雄聯盟》鎖VPN挽民心
📢 【懶人包】你預購三星S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言