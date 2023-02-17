OPPO：順利解決螢幕轉軸設計問題才讓螢幕可凹折手機走入普及化

針對近期在國際市場，以及台灣市場宣布上市消息的OPPO Find N2 Flip，OPPO中國總部資深手機產品經理趙越接受訪談時，透露OPPO針對此款螢幕可凹折手機背後所投入設計想法，同時也分享目前OPPO在螢幕可凹折手機產品發展方向。

趙越表示，OPPO從2018年就開始投入螢幕可凹折手機產品設計，並且投入超過100人規模進行相關研發，並且在2020年推出以概念設計打造的卷軸式手機OPPO X 2021，後續則在2021年底正式推出首款市售螢幕可凹折手機Find N，以及在去年底推出的第二款可凹折手機Find N2與Find N2 Flip。

▲螢幕可凹折手機Find N

相較許多手機品牌從一開始就投入螢幕可凹折手機產品佈局，OPPO起初並不急著跟進，認為必須找到螢幕可凹折手機相比傳統直式手機能帶來不同使用體驗時，才會進一步推出相關產品，而在相關技術越來越成熟，同時軟體應用體驗也有一定成長之下，OPPO認為目前正式大舉推動螢幕可凹折手機的時候。

而現階段僅先在國際市場提供直向螢幕可凹折手機產品，趙越表示主要還是希望先從銜接既有手機使用習慣開始，讓使用者能更容易接受螢幕可凹折手機使用模式。另一方面，OPPO顯然也考量零件供應、產品定價等因素，因此採左右開合凹折設計的Find N2依然僅以中國市場銷售為主。

認為強化轉軸設計是讓螢幕可凹折手機普及的第一步

為了讓螢幕可凹折手機更加耐用，讓使用者能更安心當作一般手機使用，OPPO進一步簡化螢幕凹折的轉軸結構，使其變得更簡單，同時也能讓手機重量變得更輕盈，另一方面更導入高強度碳纖維、航太材質提升耐用度，螢幕構成部分更導入SUS柔性鋼、網狀矩陣板，藉此確保軟性顯示面板攤平時的穩固性，更可讓面板中央原本凹折處最大幅度地維持平整。

至於相比三星在面板於轉軸收合方式採U形設計，OPPO則是採用水滴形與聚對苯二亞酸軟塑膠材質設計，藉此降低螢幕收合時，可能會有更大受力造成折痕定形的影響，同時更標榜折合後的密合性更高，並且通過德國萊茵測試認證，標榜螢幕折合可超過40萬次使用壽命。

▲為了讓螢幕可凹折手機更加耐用，讓使用者能更安心當作一般手機使用，OPPO進一步簡化螢幕凹折的轉軸結構

▲導入高強度碳纖維、航太材質提升耐用度，螢幕構成部分更導入SUS柔性鋼、網狀矩陣板，藉此確保軟性顯示面板攤平時的穩固性

▲採用水滴形與聚對苯二亞酸軟塑膠材質設計，藉此降低螢幕收合時，可能會有更大受力造成折痕定形的影響，同時更標榜折合後的密合性更高

不在螢幕可凹折手機規格上妥協

解決螢幕轉軸設計部分，趙越認為就已經解決螢幕可凹折手機大部分難題，因此在Find N2 Flip也同樣強化其影像拍攝，甚至也保留諸多原本直立式手機使用體驗，雖然目前防水機能仍受限螢幕可凹折機構內部空間不足情形，但預期未來也能加入更高等級防水設計，而像電池續航表現同樣可在未來以新技術獲得改善。

趙越更強調OPPO目前仍持續探索螢幕可凹折手機的應用可能性，因此像是三星、華星光電等面板業者接連提出不同形式的螢幕凹折設計，本身也會考慮不同螢幕設計方式，在可行情況下打造市售機種。

對於概念機OPPO X 2021的看法，趙越認為卷軸式螢幕依然是相當不錯的設計，但現階段仍有不少需要解決問題。

▲OPPO X 2021

至於針對OnePlus品牌也將推出螢幕可凹折手機，趙越表示雖然過去確實曾負責OnePlus手機產品，目前身分並不適合回應兩種品牌各自推出螢幕可凹折手機產品的想法，但以OnePlus品牌過去產品作法來看，預期將會帶來截然不同的設計。

▲OPPO中國總部資深手機產品經理趙越

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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