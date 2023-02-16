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他棄三星手機後用蘋果iPhone驚呼「相見恨晚」！喜列7大愛不釋手理由

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在三星手機壞掉後，決定買iPhone 14 Pro使用，沒想到一試成主顧。路透
一名網友在三星手機壞掉後，決定買iPhone 14 Pro使用，沒想到一試成主顧。路透

一名始終都使用安卓（Android）的網友，在手機壞了之後選擇換蘋果Apple）的iPhone 14 Pro使用，使用後列出了7大優點，並大嘆「不知道自己為何沒有早點換」，表達與iPhone相見恨晚的心情。

一名Reddit網友表示，自己使用的三星Samsung）Galaxy S10了之後，查詢市面上所有的Android期間機都有許多「基本問題」，雖然一直是Android陣營的使用者，但這次他決定轉換跑道，嘗試使用iPhone 14 Pro。

使用過後，他列出了7個優點：

Safari瀏覽器

原Po表示，自己沒想到內建的瀏覽器竟然會做得這麼好，介面也簡潔。在使用時，若關掉Safari再打開時，因為系統已經有緩存，就不用再重新等待網頁再跑一次，與Android上的Firefox相比，每次返回都需要重新載入，花費許多時間。

設計感一致

該網友表示，iPhone上維持了相同的字體、UX和動畫等，使用許多Apple的應用程式都能感受到類似的舒適感受，相較於過去「雜亂無章的應用程式」的Android手機，現在有種令人耳目一新的感覺。

Face ID

原Po認為這個「比指紋好多了」，因為不再需要去注意手指的清潔度和溼度，你只需要看著手機就可以解鎖。

續航力佳

他表示自己可以看出iPhone正在努力節省電量，其會在背景自動關閉一些應用程序等，此外，原Po也感受到120Hz螢幕的電池續航時間「竟然可以如此之長」，讓他十分驚訝。

機體設計

他自己相當喜愛iPhone的四方外觀，整體而言看起來很酷，比起之前S10的曲面顯示器，平面螢幕「好多了」。

鍵盤

他原本以為自己會因為喜歡GBoard而認為iPhone鍵盤會很爛，沒想到自己「徹底錯了」。雖然使用iPhone鍵盤確實需要一點時間學習，但其功能與 GBoard一樣，英語的滑動輸入也一樣優異。

蘋果生態系

原PO舉例了如AirDrpo、iMessage、FaceTine等，這些功能雖然每個人都已經知道，但仍然值得讚賞。

然而原PO也指出了幾個缺點，包含缺乏更多元的應用程式、圖像處理和購機的價格等，但總體來說，他仍然相當喜歡這台iPhone手機，尤其是其優異的軟體表現，讓他終於「懂了」果粉們為何始終如一。

iPhone 14 Pro 蘋果 Apple 三星 Samsung

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