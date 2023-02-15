蘋果高價iPhone 14 Pro Max一支成本為何？比前一代「還貴」原因曝光

蘋果（Apple）的iPhone的售價經常相當高昂，然而其生產成本究竟多少？近日有資料顯示，一支價格新台幣3萬8900元的128GB iPhone 14 Pro Max，其物料的花費約台幣1萬4030元（美金464元），不到售價的一半。

根據《Counterpoint》報導，一支128GB的iPhone 14 Pro Max，其本身的材料成本達到約台幣1萬4030元（464美元），相較前一代的128G iPhone 13 Pro Max已經增加3.7%材料花費。

為何會增加材料費支出呢？報表顯示，iPhone 14 Pro Max所搭載的A16晶片比起前代的A15晶片花費多出了約台幣334元左右（11美元），佔總體物料成本的20%左右。

iPhone 14 Pro Max也提升了HDR模式和戶外模式的螢幕最高亮度，其面板也加入「永遠顯示（Always on Display）」功能，使用了三星的螢幕；鏡頭的傳感器的面積也比前代大65%，相機相關的升級成本就上漲了約台幣191元左右（6.3美元）。

相較於逼近4萬新台幣的售價，其物料成本不到其中的一半，顯然Apple在其研發過程、銷售以及行銷⋯等不同項目亦投入大量資金。

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