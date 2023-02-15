晶片領先1年？老iPhone對決新安卓恐怕再也贏不了 鄉民見實測狠酸：蘋果再擠嘛！

iOS系統和安卓系統2023大對決，最新機款分高下會是誰輸誰贏？一位鄉民在PTT轉發中國大陸博主「小白」的實測影片，他曾於2019年安排舊款iPhone對決新款安卓旗艦機的測評，得出「iOS晶片超前安卓陣營晶片至少1年至1年半」的亮眼結果，如今再拿2023年最新款手機進行大對決，結果出爐令鄉民們一陣驚呼。

小白此次使用最新機款，iOS陣營派出iPhone 14 Pro Max（A16晶片）、iPhone 13 Pro Max（A15晶片），安卓陣營則派出小米13 Pro（Snapdragon 8 Gen 2晶片）、Vivo X90 Pro+（Snapdragon 8 Gen 2晶片）。

iPhone 13 Pro Max、iPhone 14 Pro Max、小米13 Pro和Vivo X90 Pro+（由左至右）進行跑分實測圖／取自PTT

首先在跑分階段，iOS和安卓陣營CPU實力不相上下，但在GPU部分，iOS陣營狂輸安卓約2000分，這結果也不禁讓小白感嘆iPhone在2019年擁有「領先一年」的實力，到如今卻是「擠」到同期落後，「庫克若是按照這樣擠牙膏的節奏，A17的CPU恐怕也要被安卓幹掉了」。

以運行手遊大作《原神》為例 ，小白指出「安卓陣營徹底反超蘋果」，從幀率來觀察，A16晶片從第運行3分鐘開始就呈現GPU滿載狀態，幀率開始大幅波動且降亮度，功耗和溫控表現都輸給A15晶片。另測試極限續航直至關機，4款機型續航時數皆落在6小時左右，僅最新款iPhone 14 Pro Max小輸一截、約5小時50分鐘；小白總結安卓陣營得益於今年8 Gen 2的強勢表現，在性能方面迎頭趕上iOS陣營。

蘋果優勢仍常在嗎？從小白的這場實測結果看來，老iPhone似乎未能再抗衡新安卓，但蘋果保值能力驚人，iPhone 13 Pro Max一年後仍值8千人民幣（約台幣3萬5,423元），但同期上市的小米13 Pro僅值3千人民幣（約台幣1萬3,284元），小白也直言iOS嚴格的權限管理、豐富的軟體支援及長久的系統支持，都能使其生命週期持續5至6年以上，即是目前iOS陣營贏過安卓陣營的最大優勢。

鄉民們得知測評結果後都相當震驚，直呼「蘋果擠牙膏吧，A16反而退步」、「蘋果用最先進製程，還只有這種表現，慘～」、「蘋果GPU要超越8 Gen 2的話，至少要提升30%，這個難度頗高的」、「當然是高通強呀，製程都一樣了，GPU卻強很多，當然是豬屎屋（IC設計公司的暱稱）的功勞」、「蘋果是散熱太偷，散熱加的跟安卓旗艦一樣就會是一條線」、「還不是靠我GG～不過認真說蘋果新晶片出來感覺又會反超了」。

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