快訊

砸錢就能進占晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

法國「永續飲食」：從校園推廣到全國的餐桌革命？

晶片領先1年？老iPhone對決新安卓恐怕再也贏不了 鄉民見實測狠酸：蘋果再擠嘛！

聯合新聞網／ 綜合報導
iOS陣營對決安卓陣營，過去「超前」的盛況不再。示意圖／路透
iOS陣營對決安卓陣營，過去「超前」的盛況不再。示意圖／路透

iOS系統和安卓系統2023大對決，最新機款分高下會是誰輸誰贏？一位鄉民在PTT轉發中國大陸博主「小白」的實測影片，他曾於2019年安排舊款iPhone對決新款安卓旗艦機的測評，得出「iOS晶片超前安卓陣營晶片至少1年至1年半」的亮眼結果，如今再拿2023年最新款手機進行大對決，結果出爐令鄉民們一陣驚呼。

小白此次使用最新機款，iOS陣營派出iPhone 14 Pro Max（A16晶片）、iPhone 13 Pro Max（A15晶片），安卓陣營則派出小米13 Pro（Snapdragon 8 Gen 2晶片）、Vivo X90 Pro+（Snapdragon 8 Gen 2晶片）。

iPhone 13 Pro Max、iPhone 14 Pro Max、小米13 Pro和Vivo X90 Pro+（由左至右）進行跑分實測圖／取自PTT
iPhone 13 Pro Max、iPhone 14 Pro Max、小米13 Pro和Vivo X90 Pro+（由左至右）進行跑分實測圖／取自PTT

首先在跑分階段，iOS和安卓陣營CPU實力不相上下，但在GPU部分，iOS陣營狂輸安卓約2000分，這結果也不禁讓小白感嘆iPhone在2019年擁有「領先一年」的實力，到如今卻是「擠」到同期落後，「庫克若是按照這樣擠牙膏的節奏，A17的CPU恐怕也要被安卓幹掉了」。

以運行手遊大作《原神》為例 ，小白指出「安卓陣營徹底反超蘋果」，從幀率來觀察，A16晶片從第運行3分鐘開始就呈現GPU滿載狀態，幀率開始大幅波動且降亮度，功耗和溫控表現都輸給A15晶片。另測試極限續航直至關機，4款機型續航時數皆落在6小時左右，僅最新款iPhone 14 Pro Max小輸一截、約5小時50分鐘；小白總結安卓陣營得益於今年8 Gen 2的強勢表現，在性能方面迎頭趕上iOS陣營。

蘋果優勢仍常在嗎？從小白的這場實測結果看來，老iPhone似乎未能再抗衡新安卓，但蘋果保值能力驚人，iPhone 13 Pro Max一年後仍值8千人民幣（約台幣3萬5,423元），但同期上市的小米13 Pro僅值3千人民幣（約台幣1萬3,284元），小白也直言iOS嚴格的權限管理、豐富的軟體支援及長久的系統支持，都能使其生命週期持續5至6年以上，即是目前iOS陣營贏過安卓陣營的最大優勢。

鄉民們得知測評結果後都相當震驚，直呼「蘋果擠牙膏吧，A16反而退步」、「蘋果用最先進製程，還只有這種表現，慘～」、「蘋果GPU要超越8 Gen 2的話，至少要提升30%，這個難度頗高的」、「當然是高通強呀，製程都一樣了，GPU卻強很多，當然是豬屎屋（IC設計公司的暱稱）的功勞」、「蘋果是散熱太偷，散熱加的跟安卓旗艦一樣就會是一條線」、「還不是靠我GG～不過認真說蘋果新晶片出來感覺又會反超了」。

iPhone 蘋果 Apple 小米 vivo

相關新聞

晶片領先1年？老iPhone對決新安卓恐怕再也贏不了 鄉民見實測狠酸：蘋果再擠嘛！

iOS系統和安卓系統2023大對決，最新機款分高下會是誰輸誰贏？一位鄉民在PTT轉發中國大陸博主「小白」的實測影片，他曾於2019年安排舊款iPhone對決新款安卓旗艦機的測評，得出「iOS晶片超前安卓陣營晶片至少1年至1年半」的亮眼結果，如今再拿2023年最新款手機進行大對決，結果出爐令鄉民們一陣驚呼。

蘋果信仰未必無價！iPhone Ultra再貴果粉也買單？調查出爐打臉庫克

蘋果執行長庫克（Tim Cook）受訪時聲稱，他相信只要蘋果提供更好的功能和使用體驗，果粉仍願意為持續漲價的iPhone掏錢。有傳蘋果（Apple）將iPhone 最高階款稱為Ultra，規格將比現行

圖／可以色色？他秀三星Galaxy S23 Ultra強大1功用 網笑：突然不想買iPhone了

三星（Samsung）Galaxy S23系列手機除了採用Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy特規版，讓整體效能大為提升，一名YouTuber實測S23 Ultra另一個功能，讓不少網友驚訝，表示光看這一點S23 Ultra真的被譽為「神器」、「突然不想繼續用哀鳳（iPhone）了。」

合作BMW！三星推聯名款Galaxy S23 Ultra BMW M Edition 上市地點曝

如同過往推出年度旗艦手機的作法，三星在南韓市場宣布與SK Telecm合作推出特殊聯名款手機Galaxy S23 Ultra BMW M Edition。

蘋果何時推iPhone訂閱服務？他預估最快3月來臨

謠傳中蘋果公司推出智慧手機iPhone的硬體訂閱服務傳出很可能在今年3月或4月問世。迄今，蘋果尚未推出這項方案的關卡在於...

果粉限定！5大提案「超有心」 讓你不花大錢天天過完美情人節

西洋情人節即將到來，想與另一半創造專屬回憶，蘋果提供你幾個不用額外花大錢但絕對超級有誠意的情人節提案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦