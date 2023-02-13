蘋果信仰未必無價！iPhone Ultra再貴果粉也買單？調查出爐打臉庫克
蘋果執行長庫克（Tim Cook）受訪時聲稱，他相信只要蘋果提供更好的功能和使用體驗，果粉仍願意為持續漲價的iPhone掏錢。有傳蘋果（Apple）將iPhone 最高階款稱為Ultra，規格將比現行的Pro、Pro Max更高級，可能搭載更高級的晶片和相機，且「價格也會比Pro Max更貴」。
據彭博社記者Mark Gurman報導，增加Ultra高階款iPhone的計畫最早將於2024年、推出iPhone 16系列時獲得實踐，他更透露「iPhone 16 Ultra和iPhone 16 Pro Max可能共存」。
然而，iPhone 14 Pro Max定價為1099美元起（約台幣3萬3230元），若蘋果將推出的Ultra最高階機款價格更高，那消費者願意掏多少錢購買呢？外媒《9TO5Mac》向網友調查「你願意花多少錢去買iPhone Ultra？」，調查結果出爐後令人相當意外。
若iPhone Ultra將比iPhone 14 Pro Max的定價1,099美元更貴，那消費者願意花多少錢購買？這項調查自2月6日開始，截至初稿為止已累積3126名網友投票，未料調查結果相當驚人，顯示「價格愈高、消費者愈不願買單」，甚至有高達5成網友表示「我不願買iPhone Ultra」，23.86％網友願支付1,100至1299美元（約台幣3萬3,267元至3萬9,278元）、15.23%網友願支付1,300至1,499美元（約台幣3萬9,308元至4萬5,326元）、僅不到6%網友願支付1,500至1,699美元（約台幣4萬5,353元至5萬1,370元），超過1,700美元以上（約台幣5萬1,400元）價格更是不可能。
由此可見，無論iPhone Ultra定價為何，iPhone 14 Pro Max的價位似乎已達大眾對iPhone的可接受極限，若蘋果仍堅持Ultra機款要比Pro Max更貴的原則，恐怕會動搖果粉對iPhone喜好程度。
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