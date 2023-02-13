合作BMW！三星推聯名款Galaxy S23 Ultra BMW M Edition 上市地點曝
如同過往推出年度旗艦手機的作法，三星在南韓市場宣布與SK Telecm合作推出特殊聯名款手機Galaxy S23 Ultra BMW M Edition。
如同去年以Galaxy S22 Ultra與賓士合作的情況，三星此次與BMW攜手合作，顯然也是希望以此吸引更多車主青睞購機。此款聯名款機種已經開放南韓市場預購，將在2月17日正式推出。
Galaxy S23 Ultra BMW M Edition是以BMW M3 E30車款為概念打造，同時僅提供12GB記憶體與512GB儲存容量款式，將透過SK Telecom官網銷售，建議售價為172萬7000韓元，約新台幣4.1萬元左右。
至於盒裝部分是以BMW M3 E30經典四圓燈造形設計，並且搭配以引擎蓋為概念設計的盒裝上蓋，掀開後即可看見內部印有引擎室的圖像，並且
Galaxy S23 Ultra BMW M Edition專屬的包裝，採用以BMW M3 E30經典四圓燈造型車身的設計，掀開引擎蓋造型上蓋後還有印有引擎室，盒裝包括手機本體、造型保護殼、影像集、海報，以及可替換不同時期BMW標誌的鑰匙圈等配件，而手機操作介面也加入豐富的BMW M設計元素，更具備專屬開機畫面。
另外，購買此聯名款手機的消費者，更可憑內附駕駛入門課程兌換券至韓國BMW駕訓中心體驗課程。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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