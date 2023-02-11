等到蘋果iPhone 14 Pro系列「降價」！限時折扣2900元、這款手機直接省1萬

終於等到「降價」的蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列了！知名手機業者在假日期間推出「期間限定」手機優惠，像是iPhone 14 Pro Max便宜2900元、Google Pixel 7更折扣3700元，預購三星（Samsung）Galaxy S23也享有2000元獨家配件購物金優惠。

知名手機業者「傑昇通信」即起至2月12日止，假日期間限時推出手機折扣優惠，精選各大廠入門、中階款到旗艦款手機，像是官網不打折的蘋果旗艦款手機iPhone 14 Pro 256GB原價3萬8400元，限時降價2410元，只要3萬5990元就能入手；iPhone 14 Pro Max原價4萬2400元，特價3萬9490元，便宜了2910元。

傑昇通信即起至2月12日止祭出假日手機限時優惠，最高可折萬元。圖為優惠機型表格，包含蘋果iPhone、三星手機、Google Pixel及Oppo。（傑昇通信提供）

CP值超高的Google Pixel 7 256GB一樣在優惠範圍裡，原價2萬1990元，限時特價1萬8890元，省了3100元。三星中階款手機一樣下殺，Galaxy A14 64GB原價6990元，特價5090元；Galaxy A33 128GB原價1萬2990元，現在只要7590元，便宜5400元，相當划算；最新款的Galaxy S23系列，除了贈送超過7000元的預購禮，也能拿到傑昇通信最高2000元配件購物金。

其中降價幅度最大的手機為OPPO Find X5 Pro 256GB，原價3萬3990元，直接扣掉1萬500元，只要2萬3490元就可擁有新手機，省下不少荷包，讓情人節送禮多一項選擇。

降價幅度最大的手機為OPPO Find X5 Pro 256GB，原價3萬3990元，直接扣掉1萬500元，只要2萬3490元就可擁有新手機。（傑森通信提供）

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