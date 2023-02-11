傳三星將於下一款Exynos處理器採10核心配置 以Arm全新Cortex CPU打造
相關消息指稱，三星接下來準備推出的Exynos 2400處理器，將會採用Arm新款Cortex架構CPU設計，同時核心數量將一舉上推至10核心。
依照@冰宇宙於微博頁面透露消息，三星這款處理器將會採用Arm新款Cortex架構CPU，預期會是今年準備公布的Cortex-X4 CPU半客製化設計，同時將以DynamIQ形式配置，分別採用單組作為主核設計的Cortex-X4 CPU，搭配ㄉ兩組高運作時脈設計的Cortex-A720 CPU，加上另外三組採較低運作時脈設計的Cortex-A720 CPU，小核部分則維持採用四組Cortex-A520 CPU。
從配置來看，新款Exynos 2400處理器可能會以多核心堆疊整體運算效能，並且搭配與AMD合作RDNA 2顯示架構的Radeon GPU加速圖像處理效率。但此款處理器是否就是三星傳聞作為Galaxy系列手機專屬處理器，暫時還無法確認。
至於此款處理器預計何時推出，最快有可能會選在Arm公布今年度的產品佈局之後，預期將會用於2024年推出的手機產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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