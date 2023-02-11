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realme攜手可口可樂打造聯名款機種　realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition動眼看

聯合新聞網／ 楊又肇
▲realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition
▲realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition

realme今日 (2/10)在台展示以去年推出的realme 10 Pro為基礎，並且與可口可樂品牌合作打造聯名款機種—realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition。

不過，此款聯名款機種並未計畫在台灣市場推出，僅在印度等特定市場銷售，全球限量6000組，建議售價則是20999盧布，約新台幣7666元。

跟先前與《七龍珠》、《火影忍者》等動漫主體，或是結合電影、遊戲元素合作聯名款機種一樣，realme與可口可樂合作聯名款機種，主要也是希望藉由品牌合作吸引更多消費族群。

而realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition整體設計，是以可口可樂經典紅黑包裝打造，採用三分黑、七分紅的不對稱撞色設計，並且以類金屬塗層工藝仿造鋁罐的冰涼光滑觸感，藉此復刻可口可樂罐裝材質，並且標榜不沾指紋、耐刮特性。

▲以可口可樂三分黑、七分紅的不對稱撞色設計
▲以可口可樂三分黑、七分紅的不對稱撞色設計

▲realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition
▲realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition

另外也在操作介面加入客製化元素，鎖定螢幕與主畫面採用可口可樂品牌標誌性的紅色，app圖示則以玻璃瓶蓋、小冰箱等可口可樂周邊形象設計，充電時的動畫也會呈現出倒出可口可樂時的碳酸氣泡情境。

▲在操作介面加入客製化元素
▲在操作介面加入客製化元素

▲鎖定螢幕與主畫面採用可口可樂品牌標誌性的紅色，app圖示則以玻璃瓶蓋、小冰箱等可口可樂周邊形象設計
▲鎖定螢幕與主畫面採用可口可樂品牌標誌性的紅色，app圖示則以玻璃瓶蓋、小冰箱等可口可樂周邊形象設計

此外，realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition還有與外觀相符的專屬鈴聲，包含經典的可口可樂鈴聲、玻璃瓶開罐聲，以及氣泡聲。而在相機快門部分也加入開瓶聲，每當按下快門，就像是開啟一瓶可口可樂。

至於在相機濾鏡部分，則是加入Coca-Cola Edition專屬80年代美式復古濾鏡效果，透過數千張1980年代照片反覆運算與學習，藉此呈現經典膠捲拍攝風格。

其他客製化部分，還包含仿照可口可樂經典玻璃瓶瓶蓋造型的SIM卡針、DIY貼紙，以及可樂罐造型限量編號卡片，標誌著每一台realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition都是獨一無二。

realme更同步推出Coca-Cola Edition限定禮盒，內含手機與一隻realmeow Coca-Cola限定公仔，其中更仿照可口可樂的顏色與不規則的氣泡形象打造。

▲Coca-Cola Edition限定禮盒
▲Coca-Cola Edition限定禮盒

▲realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition盒裝
▲realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition盒裝

▲盒裝內容物
▲盒裝內容物

▲仿照可口可樂經典玻璃瓶瓶蓋造型的SIM卡針及可樂罐造型限量編號卡片
▲仿照可口可樂經典玻璃瓶瓶蓋造型的SIM卡針及可樂罐造型限量編號卡片

▲仿照可口可樂經典玻璃瓶瓶蓋造型的SIM卡針
▲仿照可口可樂經典玻璃瓶瓶蓋造型的SIM卡針

▲realmeow Coca-Cola限定公仔
▲realmeow Coca-Cola限定公仔

▲realmeow Coca-Cola限定公仔
▲realmeow Coca-Cola限定公仔

▲realmeow Coca-Cola限定公仔
▲realmeow Coca-Cola限定公仔

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

可口可樂 realme

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