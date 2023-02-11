換上USB-C連接埠的iPhone 15 可能會額外要求使用符合MFI認證配件

因為歐盟要求緣故，蘋果有可能會在今年準備推出iPhone 15系列機種改用USB-C連接埠設計，但似乎有可能比照過往針對Lightning連接埠提出MFI認證模式，若未取得相關認證的周邊配件，或許將無法正常用於新款手機。

相關消息指稱，蘋果雖然會在新機開始採用USB-C連接埠，但仍可能會要求配件業者製造產品符合MFI認證，藉此確保能在新機上正常使用。而為了確保周邊配件正常運作，蘋果將在新機加入自有設計的控制晶片，一旦偵測未符合MFI認證設計配件連接，就會在螢幕上顯示無法支援的提示訊息。

不過，蘋果目前並未在iPad Pro、iPad系列機種採用的USB-C連接埠導入自有控制晶片設計，因此即便連接配件並未符合MFI認證，依然可以正常使用。

目前暫時無法確認蘋果在換上USB-C連接埠的iPhone機種也導入MFI認證會有哪些影響，其中可能無法使用快速充電、更快資料傳輸等功能，但應該還是可以讓使用者以最低限度情況使用連接配件。

在先前說法，換上USB-C連接埠的iPhone 15及iPhone 15 Plus (暫稱)，可能僅維持使用USB 2.0規格設計，僅iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max款式會搭載更快充電與數據傳輸速度，一如iPad Pro的USB-C連接埠額外搭載Thunderbolt傳輸技術，而iPad Air與iPad則僅對應相對較低傳輸速度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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