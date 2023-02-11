換上USB-C連接埠的iPhone 15 可能會額外要求使用符合MFI認證配件
因為歐盟要求緣故，蘋果有可能會在今年準備推出iPhone 15系列機種改用USB-C連接埠設計，但似乎有可能比照過往針對Lightning連接埠提出MFI認證模式，若未取得相關認證的周邊配件，或許將無法正常用於新款手機。
相關消息指稱，蘋果雖然會在新機開始採用USB-C連接埠，但仍可能會要求配件業者製造產品符合MFI認證，藉此確保能在新機上正常使用。而為了確保周邊配件正常運作，蘋果將在新機加入自有設計的控制晶片，一旦偵測未符合MFI認證設計配件連接，就會在螢幕上顯示無法支援的提示訊息。
不過，蘋果目前並未在iPad Pro、iPad系列機種採用的USB-C連接埠導入自有控制晶片設計，因此即便連接配件並未符合MFI認證，依然可以正常使用。
目前暫時無法確認蘋果在換上USB-C連接埠的iPhone機種也導入MFI認證會有哪些影響，其中可能無法使用快速充電、更快資料傳輸等功能，但應該還是可以讓使用者以最低限度情況使用連接配件。
在先前說法，換上USB-C連接埠的iPhone 15及iPhone 15 Plus (暫稱)，可能僅維持使用USB 2.0規格設計，僅iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max款式會搭載更快充電與數據傳輸速度，一如iPad Pro的USB-C連接埠額外搭載Thunderbolt傳輸技術，而iPad Air與iPad則僅對應相對較低傳輸速度。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我按讚開啟小鈴鐺追隨新影音！
📢 【懶人包】你預購三星S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！
📢 【話題】三星Galaxy S23系列台灣價格最貴漲3000元！這圖看各國價格「誰最便宜」
📢 【周報】尷尬了！蘋果iPhone賣超好 主因「這用戶」大量跳槽
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言