好吉了可買！三星Galaxy S23全系列也有「吉娃娃傳說」 顏值也Ultra升等
三星（Samsung）手機一直流傳著「吉娃娃傳說」，但新款手機還有可出現嗎？答案是肯定的，似乎也能成為「購買的條件」了。
三星日前推出Galaxy S23系列手機並展開預購，2月24日上市，《聯合新聞網》從「預購禮整理包」、「舊換新省錢秘訣」到安卓手機定價問題都有一系列報導，除了S23系列處理器升級讓手機整體性能提升、拍照功能更好外，更多網友好奇的是每支三星手機都有「吉娃娃」陪伴，這次新的S23系列一樣也不例外。
一名網友在臉書社團「台灣三星 Galaxy S & Note & Flip & Fold 系列討論區☆Taiwan Samsung」表示，到三星門市試用S23 Ultra手機，大讚黑色款好看外，「幫大家測試了S23U一樣有前一陣子很紅的吉娃娃。」且吉娃娃圖片也因6.8吋大螢幕S23 Ultra、配上Quad HD+高解析度（3088x1440）下，讓吉娃娃變得「更美更好看」引起熱議。
至於如何叫出吉娃娃？可參照以下步驟：
★怎麼叫出吉娃娃？
一、在電話輸入 *#0*# （此時手機亮度會變亮）
二、點選「SENSOR」
三、按右上角的「IMAGE TEST」
四、出現一隻「變形吉娃娃」
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我按讚開啟小鈴鐺追隨新影音！
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