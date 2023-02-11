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好吉了可買！三星Galaxy S23全系列也有「吉娃娃傳說」 顏值也Ultra升等

聯合新聞網／ 綜合報導
三星手機為何藏著「吉娃娃傳說」，至今仍是一個謎。（示意圖／ingimage）
三星手機為何藏著「吉娃娃傳說」，至今仍是一個謎。（示意圖／ingimage）

三星Samsung）手機一直流傳著「吉娃娃傳說」，但新款手機還有可出現嗎？答案是肯定的，似乎也能成為「購買的條件」了。

三星日前推出Galaxy S23系列手機並展開預購，2月24日上市，《聯合新聞網》從「預購禮整理包」、「舊換新省錢秘訣」到安卓手機定價問題都有一系列報導，除了S23系列處理器升級讓手機整體性能提升、拍照功能更好外，更多網友好奇的是每支三星手機都有「吉娃娃」陪伴，這次新的S23系列一樣也不例外。

一名網友在臉書社團「台灣三星 Galaxy S & Note & Flip & Fold 系列討論區☆Taiwan Samsung」表示，到三星門市試用S23 Ultra手機，大讚黑色款好看外，「幫大家測試了S23U一樣有前一陣子很紅的吉娃娃。」且吉娃娃圖片也因6.8吋大螢幕S23 Ultra、配上Quad HD+高解析度（3088x1440）下，讓吉娃娃變得「更美更好看」引起熱議。

網友實測三星S23 Ultra手機也能叫出「吉娃娃」。（翻攝自台灣三星 Galaxy S & Note & Flip & Fold 系列討論區☆Taiwan Samsung臉書社團）
網友實測三星S23 Ultra手機也能叫出「吉娃娃」。（翻攝自台灣三星 Galaxy S & Note & Flip & Fold 系列討論區☆Taiwan Samsung臉書社團

至於如何叫出吉娃娃？可參照以下步驟：

★怎麼叫出吉娃娃？

一、在電話輸入 *#0*# （此時手機亮度會變亮）
二、點選「SENSOR」
三、按右上角的「IMAGE TEST」

網友教導如何叫出三星手機內的吉娃娃照片，在電話輸入*#0*#→點選「SENOR」→按右上角的「IMAGE TEST」，就會出現吉娃娃，笑翻眾網友。（翻攝自勾北嘰北）
網友教導如何叫出三星手機內的吉娃娃照片，在電話輸入*#0*#→點選「SENOR」→按右上角的「IMAGE TEST」，就會出現吉娃娃，笑翻眾網友。（翻攝自勾北嘰北

四、出現一隻「變形吉娃娃」

網友瘋傳，只要按照特定方式就可以召喚出三星手機中的「變形吉娃娃」。圖／聯合新聞網
網友瘋傳，只要按照特定方式就可以召喚出三星手機中的「變形吉娃娃」。圖／聯合新聞網

網友實測三星S23 Ultra手機也能叫出「吉娃娃」。（翻攝自台灣三星 Galaxy S & Note & Flip & Fold 系列討論區☆Taiwan Samsung臉書社團）
網友實測三星S23 Ultra手機也能叫出「吉娃娃」。（翻攝自台灣三星 Galaxy S & Note & Flip & Fold 系列討論區☆Taiwan Samsung臉書社團

Galaxy S23 三星 Samsung 吉娃娃

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