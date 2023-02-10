三星S23 Ultra對決蘋果iPhone 14 Pro誰快？性能天梯圖和實測曝光很尷尬

三星（Samsung）與蘋果（Apple）的手機霸主之爭一直是外界討論的焦點，隨著三星Galaxy S23系列推出，兩大廠牌再次掀起「處理器效能之戰」，外媒也將實測結果曝光引起熱議。

台灣將於2月24日上市的三星Galaxy S23系列，處理器採用Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy，在中國大陸網站的「手機CPU性能天梯圖」也清楚可見Snapdragon 8 Gen 2效能「超越」蘋果2022年9月推出的iPhone 14 Pro系列所使用的A16處理器。

在中國大陸網站的「手機CPU性能天梯圖」可見Snapdragon 8 Gen 2效能「超越」蘋果2022年9月推出的iPhone 14 Pro系列所使用的A16處理器。（翻攝自「手機CPU性能天梯圖」）

不過，據《macrumors》引述CompareDial網站報導，利用測試機器效能速度工具「Geekbench 5」App，以單核性能來看，三星S23 Ultra分數為1480分，蘋果iPhone 14 Pro得分為1874，顯示出iPhone 14 Pro的單核性能比Galaxy S23 Ultra快21.02%。

蘋果iPhone 14 Pro在「Geekbench 5」跑分分數上，都比三星Galaxy S23 Ultra要來得高，顯示性能上蘋果略勝一籌。（翻攝自CompareDial）

而多核性能上的差異較小，但也有一定的差距，S23 Ultra得分為4584，而iPhone 14 Pro為5384分，意味著蘋果旗艦手機在多核測試比三星最新的高端產品快14.86%。但不少網友認為，兩款手機在效能上都相當快速，已經相當強大，似乎已「沒人在乎」、「兩者都很快」。

蘋果iPhone 14 Pro在「Geekbench 5」跑分分數上，都比三星Galaxy S23 Ultra要來得高，顯示性能上蘋果略勝一籌。（翻攝自CompareDial）

蘋果iPhone 14 Pro系列買氣比平價版iPhone 14要好上許多。（翻攝自蘋果官網）

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