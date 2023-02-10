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三星S23 Ultra對決蘋果iPhone 14 Pro誰快？性能天梯圖和實測曝光很尷尬

聯合新聞網／ 綜合報導
國外三星官網的Galaxy S23 Ultra預購活動還有額外四色可以選擇。（翻攝自泰國三星官網）
國外三星官網的Galaxy S23 Ultra預購活動還有額外四色可以選擇。（翻攝自泰國三星官網）

三星Samsung）與蘋果Apple）的手機霸主之爭一直是外界討論的焦點，隨著三星Galaxy S23系列推出，兩大廠牌再次掀起「處理器效能之戰」，外媒也將實測結果曝光引起熱議。

台灣將於2月24日上市的三星Galaxy S23系列，處理器採用Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy，在中國大陸網站的「手機CPU性能天梯圖」也清楚可見Snapdragon 8 Gen 2效能「超越」蘋果2022年9月推出的iPhone 14 Pro系列所使用的A16處理器。

在中國大陸網站的「手機CPU性能天梯圖」可見Snapdragon 8 Gen 2效能「超越」蘋果2022年9月推出的iPhone 14 Pro系列所使用的A16處理器。（翻攝自「手機CPU性能天梯圖」）
在中國大陸網站的「手機CPU性能天梯圖」可見Snapdragon 8 Gen 2效能「超越」蘋果2022年9月推出的iPhone 14 Pro系列所使用的A16處理器。（翻攝自「手機CPU性能天梯圖」）

不過，據《macrumors》引述CompareDial網站報導，利用測試機器效能速度工具「Geekbench 5」App，以單核性能來看，三星S23 Ultra分數為1480分，蘋果iPhone 14 Pro得分為1874，顯示出iPhone 14 Pro的單核性能比Galaxy S23 Ultra快21.02%。

蘋果iPhone 14 Pro在「Geekbench 5」跑分分數上，都比三星Galaxy S23 Ultra要來得高，顯示性能上蘋果略勝一籌。（翻攝自CompareDial）
蘋果iPhone 14 Pro在「Geekbench 5」跑分分數上，都比三星Galaxy S23 Ultra要來得高，顯示性能上蘋果略勝一籌。（翻攝自CompareDial

而多核性能上的差異較小，但也有一定的差距，S23 Ultra得分為4584，而iPhone 14 Pro為5384分，意味著蘋果旗艦手機在多核測試比三星最新的高端產品快14.86%。但不少網友認為，兩款手機在效能上都相當快速，已經相當強大，似乎已「沒人在乎」、「兩者都很快」。

蘋果iPhone 14 Pro在「Geekbench 5」跑分分數上，都比三星Galaxy S23 Ultra要來得高，顯示性能上蘋果略勝一籌。（翻攝自CompareDial）
蘋果iPhone 14 Pro在「Geekbench 5」跑分分數上，都比三星Galaxy S23 Ultra要來得高，顯示性能上蘋果略勝一籌。（翻攝自CompareDial

蘋果iPhone 14 Pro系列買氣比平價版iPhone 14要好上許多。（翻攝自蘋果官網）
蘋果iPhone 14 Pro系列買氣比平價版iPhone 14要好上許多。（翻攝自蘋果官網）

iPhone 14 Pro 三星 蘋果 手機 Galaxy S23 Ultra Apple Samsung

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