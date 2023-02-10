GT Neo 5曝光！搭載240W有線快充有多威？還有僅支援150W快充版本

日前預告後，realme正式對外揭曉搭載240W有線快充設計的GT Neo 5，其中在充電端是以20V、12A規格輸出，到手機電池內則會轉換成10V 24A形式進行充電。

至於其配置的雙氮化鎵充電器仍可用於一般手機，相容65W PD快充，以及包含Qualcomm Quick Charge、OPPO的SuperVOOC或VOOC快充技術，充電器更僅比現有150W充電器大約5%。

GT Neo 5採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，最高配置16GB記憶體與1TB儲存容量，配置天馬提供的6.74吋AMOLED螢幕，解析度為2772 x 1240，支援144Hz畫面更新率與螢幕下指紋辨識功能，電池容量則是4600mAh，標榜可在30秒內將電池充滿，其他則搭載NFC感應與紅外線功能。

鏡頭規格方面，GT Neo 5採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素、Sony IMX890感光元件廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，另外更在機身背面搭載可自訂25種顏色，可對應充電、遊戲、訊息通知等情境的RGB「覺醒光環」燈組。

除了搭載240W有線快充的GT Neo 5，此次relame更配合推出採用5000mAh電池容量、僅支援150W有線快充的版本，除了充電規格不同之外，其他細節都與GT Neo 5相同。

建議售價方面，支援240W有線快充的GT Neo 5將以人民幣3199元起跳價格銷售，而進支援150W有線快充的版本售價則從人民幣2499元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦

udn討論區